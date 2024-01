Europarlamentarul Victor Negrescu i-a cerut Comisarului European pentru Agricultură să meargă să discute cu fermierii protestatari | "Comisarul și AUR sunt din aceeași familie politică"

Fermierii din toată Europa și din România au nevoie de sprijinul Uniunii Europene. Am solicitat Comisarului European pentru Agricultură, ca reprezentant al Grupului anti-european conservator, din care face parte în România, partidul AUR, să coboare din turnul de fildeș și să discute direct cu fermierii și cu oamenii care trăiesc în mediul rural. Acesta poartă responsabilitatea prezentului eșec și nu trebuie să le mai impună lucruri fermierilor fără să discute cu ei. Agricultură fără fermieri nu există! Am solicitat, în calitatea mea de responsabil pentru bugetul european, fonduri suplimentare pentru agricultură și pentru mediul rural. Am obținut zeci de milioane de euro, dar necesarul este mult mai mare. Din păcate, nu a existat sprijin suficient pentru acest domeniu! Prin petiția #SateRomâneștiCuBaniEuropeni, recunoscută oficial de Parlamentul European, am expus încă din vara anului trecut doleanțele fermierilor din România. Una dintre cerințe era ca subvențiile primite să fie egale la nivel european. Trebuie să sprijinim modernizarea agriculturii și să-i susținem mai mult pe tinerii fermieri și pe toți cei care trăiesc în mediul rural. Vrem o viață decentă pentru fermierii europeni!