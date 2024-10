Directorul Hidroelectrica, Karoly Borbely, garantează energie stabilă iarna aceasta. Șefa ANM spune că ne așteaptă o „iarnă mai blândă”

Directorul general al Hidroelectrica, Karoly Borbely. Foto: Antena 3 CNN

Directorul general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, a garantat miercuri, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă „Pregătiți de iarnă? rezervele de gaze și energie ale României – marea provocare”, siguranța aprovizionării cu energie în această iarnă, în ciuda secetei severe care a redus producția. Acesta a dat asigurări că rezervele de apă sunt suficiente pentru a evita decuplările de consumatori, iar măsurile guvernamentale și condițiile de producție sunt îndeplinite. În paralel, Elena Mateescu, directorul general ANM, anticipează o iarnă mai blândă, dar cu posibile alternanțe termice, ce pot aduce zăpadă chiar și în zonele joase.

Karoly Borbely, directorul general al Hidroelectrica, a spus că există o coordonare în interiorul comandamentului, indiferent de anotimp, pentru a putea asigura cantitatea de energie necesară și, mai ales, să deservească toți consumatorii.

Anul acesta nu am mai avut nevoia de a decupla consumatorii, precum cei industriali, pentru ca populația să aibă energie electrică. Întrebat dacă iarna aceasta crede că ar putea exista riscul unei astfel de decuplări, directorul Hidroelectrica a răspuns:

„Cu siguranță nu. Adică nu trebuie să fim nici relaxați, dar nici foarte pesimiști. Toate resursele care stau astăzi la dispoziția producătorilor, că sunt cele de gaz sau energie electrică pe bază de apă, la hidro, rezervele de lacuri sunt ok, nu sunt cât ne-am fi dorit, dar suntem ok. Hotărârea de Guvern, care are niște obligații pentru producători, sunt îndeplinite toate condițiile de acolo. Privim cu mare atenție și starea vremii, se mai pot întâmpla niște lucruri în plus pe fondul acestui an extrem de secetos. Undeva peste 4 TWh este diferența de producție între producția de anul trecut și anul acesta. Este o cantitate destul de mare. În lacuri, acum suntem undeva la 2200 GWh, la finalul de decembrie trebuie să fim undeva la 1800, deci suntem ok, dar, sub 70%, suntem într-o zonă în care încă suntem bine. Deci nu este rău”, a explicat Karoly Borbely.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit în cadrul conferinței România Inteligentă despre cum va fi iarna aceasta și la ce ar trebui să ne așteptăm în privința vremii.

„Este încă devreme să avem o imagine foarte clară asupra anotimpului din iarna 2024-2025, însă primele date preliminare la acest moment ne arată o probabilitate destul de ridicată de a avea, în ansamblu, iarnă mai blândă, așa cum de altfel s-a întâmplat și în ultimii ani. Să nu uităm, statistica ultimilor cinci ierni în țara noastră indică cele mai călduroase ierni de când se fac măsurători meteorologice și vorbim de o perioadă de mai mult de 140 de ani, practic din 1901 și până în prezent. Dar aceasta nu exclude posibilitatea ca să avem și alternanțe termice semnificative, perioade în care să vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, dar să avem și perioade mai reci, care să aducă în atenție strat de zăpadă nu numai în zona montană, dar și în zonele mai joase de relief”, a explicat Elena Mateescu.