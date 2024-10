Şeful Comisiei de Energie din Senat, Lorant Antal: În România nu avem consum de gaze naturale. E o problemă

Șeful Comisiei de Energie din Senat, Lorant Antal. Foto: Antena 3 CNN

Scăderea semnificativă a consumului de energie din România reflectă provocările economice actuale și subliniază necesitatea unor măsuri concrete pentru reindustrializare. Șeful Comisiei de Energie din Senat, Lorant Antal, a atras atenția miercuri, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă „Pregătiți de iarnă? rezervele de gaze și energie ale României – marea provocare”, asupra impactului liberalizării pieței de energie asupra economiei, arătând că România, deși bogată în resurse, se confruntă cu prețuri mari și un consum redus de gaze în județe precum Tulcea și Galați. Vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache, susține că o interconectare mai puternică cu statele vestice ar putea ajuta la stabilizarea pieței energetice naționale.

„Ceea ce nu avem astăzi în România este, din păcate, consum. Eu am făcut o hartă a consumului, din care a ieșit foarte clar că 2021-2022-2023, an de an, a început să scadă consumul. Vă dau niște date: județul Tulcea, cu 97% a scăzut consumul de gaze naturale, județul Galați - peste 50%, județul Mureș - peste 50%. Iar dacă suntem de acord cu acea declarație cum că oglinda sau funcționarea unei economii se oglindește în consumul de energie, atunci cred că avem o problemă la acest capitol și vă dau câteva date. La începutul anilor 2000, producția de aluminiu din Europa reprezenta 30% din producția mondială. Situația actuală, sub 5%. La începutul anilor 2000, industria oțelului din Europa reprezenta 23,1% din producția mondială de oțel. În 2022 a scăzut sub 7,2%.

În 2002, industria chimică din Europa a reprezentat aproximativ 27% din vânzările mondiale de produse chimice. Asta este sub 14%. Ceea ce vreau să vă spun, și cred că antevorbitorii mei au punctat deja, România are un potențial major, vom deveni cei mai mari producători de gaze naturale și eu sunt perfect de acord cu reindustrializarea României, dar hai să nu vorbim numai despre reindustrializare, ci să venim și cu măsuri foarte clare, că dacă noi vom avea o piață liberalizată și vrem să facem și reindustrializare, fără măsuri clare în privința susținerii acestei industrii, atunci categoric nu avem cum să facem această reindustrializare”, a spus Lóránt Antal, senator și Președinte CEIERM.

Deși România este o țară cu resurse și produce o cantitate semnificativă de energie, prețurile sunt adesea mai mari decât în alte țări cu un nivel de venit și putere de cumpărare mai ridicate. Politicile de reglementare actuale ridică întrebarea dacă piața controlată ajută sau îngreunează stabilizarea facturilor pentru consumatori.

„Din punct de vedere energetic, suntem la capătul rețelei și acest lucru, din păcate, se vede, exact cum a spus și domnul ministru, avem de nevoie de niște interconectări mai puternice cu țările din vest”, a declarat și Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE.