Cazinouri online din România potrivite pentru începători

Alegerea unei platforme licentiate este primul pas esential pe care trebuie sa-l faci. FOTO: groundlabs.com

Daca esti un incepator in ceea ce priveste jocurile de noroc, este extrem de important sa joci intr-un mediu sigur si legal. Astfel ca, alegerea unei platforme licentiate este primul pas esential pe care trebuie sa-l faci.

In prezent, tot mai multe cazinouri isi deschid platforme online in Romania, astfel ca ai la dispozitie o multime de optiuni din care poti alege. Insa sunt toate la fel de bune? Pentru a gasi cel mai bun cazino pentru tine, este important sa tii cont de cativa factori precum bonusurile si promotiile oferite, interfata, oferta de jocuri si licenta.

In acest articol vom vedea care sunt cele mai importante criterii de luat in calcul si care sunt cele mai bune 3 cazinouri pentru incepatori.

Criterii de alegere a cazinoului potrivit

In continuare, vom vorbi despre cele mai importante criterii pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand alegi cazinoul potrivit pentru tine.

Cazinouri licentiate

Primul criteriu si cel mai important din punctul meu de vedere este alegerea unui cazino online licentiat. In Romania, toate cazinourile care vor sa functioneze legal trebuie sa obtina o licenta de la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Licenta asigura faptul ca acel operator respecta reglementarile din domeniu si asigura un mediu sigur si corect pentru jucatori.

Daca vrei sa verifici licenta unui cazino, aceasta ar trebui sa fie afisata in partea de jos a platformei online, pe pagina principala. Daca aceasta nu este prezenta, inseamna ca acel cazino nu functioneaza legal. De asemenea, daca dai click aici poti verifica lista cu toate cazinourile licentiate in Romania.

Interfata prietenoasa

Pe piata jocurilor de noroc din Romania, exista atat cazinouri care au o interfata prietenoasa (pentru incepatori), cat si cazinouri cu o interfata ceva mai grea, nu la fel de intuitiva.

Daca esti la inceput de drum, navigarea usoara si accesibilitatea platformei contribuie la o experienta de joc placuta. O interfata prietenoasa ar trebui sa iti ofere posibilitatea de a gasi rapid jocurile tale preferate: fie prin categorisirea acestora, fie prin functia de cautare.

Iti recomand ca atunci cand vrei sa iti deschizi un cont pe o platforma online, sa cauti una care ofera o interfata simpla atat la accesarea de pe calculator, cat si la accesarea de pe telefon mobil.

Bonusuri si promotii

Bonusurile si promotiile sunt la fel de importante in alegerea unui cazino online pentru incepatori. Majoritatea operatorilor din Romania ofera bonusuri pentru a atrage cat mai multi jucatori noi pe platformele online. Printre cele mai populare bonusuri de care poti profita la deschiderea unui cont de joc gasesti:

1. Bonus fara depunere – acest tip de bonus este cel mai bun pentru jucatorii noi si fara experienta. Bonusul fara depunere poate oferi fie o suma mica de bani care poate fi jucata in sectiunile cazinoului, fie un anumit numar de rotiri gratuite la un anumit slot. Asa cum scrie si in denumirea bonusului, nu trebuie sa depui o suma de bani pentru a incepe sa joci, ci o poti face in mod complet gratuit. In plus, daca ai noroc, poti castiga bani reali daca indeplinesti conditiile de rulaj atasate bonusului.

2. Bonus de bun venit – acest tip de bonus este cel mai comun pe care il poti gasi la majoritatea cazinourilor online din Romania. Bonusul de bun venit poate aduce jucatorilor noi o suma fixa de bani, o suma procentuala din depunere ca si bonus, rotiri gratuite sau alte beneficii. De obicei, este valabil fie pentru prima depunere efectuata, fie pentru mai multe depuneri.

3. Promotii diverse – pentru a fideliza jucatorii, unii operatori de jocuri de noroc au promotii active care pot aduce bani bonus, rotiri gratuite sau freebet-uri daca acestia indeplinesc anumite conditii. Promotiile pot fi valabile fie pentru o saptamana, fie pentru o anumita zi a saptamanii.

Oferta Variata

Daca esti un jucator incepator, atunci cel mai probabil vei vrea sa testezi cat mai multe jocuri. Tocmai din acesta cauza, alegerea unui cazino potrivit tine si de oferta de jocuri disponibila pe platforma online.

Asigura-te ca acel cazino la care vrei sa iti deschizi un cont ofera jocuri de tip slot, jocuri de masa, jocuri de cazino live sau bingo.

Diversitatea jocurilor permite explorarea, astfel vei descoperi jocurile care ti se potrivesc cel mai bine.

3 Cazinouri potrivite pentru incepatori

In continuare, iti voi prezenta cele mai potrivite 3 cazinouri pentru jucatorii incepatori.

Betano

Betano este unul dintre cele mai bune cazinouri online din Romania la care jucatorii noi isi pot deschide un joc. Oferta de jocuri este extrem de variata si include sloturi video, jocuri de cazino live, loterii internationale, jocuri virtuale si pariuri sportive.

Operatorul ofera promotii diverse ce includ bonus la depunere, bonus fara depunere, promotii care iti pot aduce rotiri gratuite la indeplinirea altor conditii si altele.

Superbet

Superbet este unul dintre cei mai vechi operatori de jocuri de noroc de la noi din tara. Prezent inca din anul 2008 prin intermediul agentiilor stradale, Superbet s-a dezvoltat si in online, iar in prezent, pe aceasta platforma, poti plasa bilete de pariuri sportive, poti juca bingo, sloturi video, jocuri de cazino live si poti plasa pariuri pe loto international.

Promotiile si bonusurile sunt si ele destul de atractive si includ bonus de bun venit pentru Casino, bonus de bun venit pentru Sport, bonus fara depunere si bonus pentru instalarea aplicatiei dedicate pentru mobil si tableta.

Million

Million este un alt cazino online de incredere si potrivit pentru incepatori. Interfata grafica a platformei online este simpla si intuitiva, iar daca iti deschizi pentru prima oara un cont de joc, poti profita de promotii ce includ bonus de bun venit, bonus fara depunere si bonus cashback.

Singurul dezavantaj, daca ii putem spune asa, este reprezentat de faptul ca la Million nu exista o sectiune de jocuri de cazino live pe care le poti incerca.