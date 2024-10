Cum poate România să construiască 1.300 de km noi de autostradă în doar 8 ani. Planul USR și viziunea Elenei Lasconi

Elena Lasconi și echipa USR propun un plan ambițios și bine structurat, care promite 1.300 de kilometri noi de autostradă în următorii opt ani

De mai bine de trei decenii, România strigă după infrastructură modernă. Una dintre cele mai grave lacune rămâne absența unei rețele de autostrăzi care să traverseze țara de la un capăt la altul. În ciuda numeroaselor promisiuni și a planurilor grandioase din trecut, realitatea de astăzi este tristă: construirea de autostrăzi bate pasul pe loc. Această întârziere blochează economia, turismul, mobilitatea militară și pune în pericol siguranța rutieră.

De la Revoluție încoace, am reușit să construim, în medie, doar 30 de kilometri de autostradă pe an. O cifră dezamăgitoare, mult sub standardele țărilor vecine din Europa de Est, care ne lasă, astăzi, cu puțin peste 1.000 de kilometri de drumuri rapide. Și, totuși, știm că se poate mai bine. Întrebarea este: cum?

Elena Lasconi și echipa USR au un răspuns clar și îndrăzneț. Propun un plan ambițios și bine structurat, care promite 1.300 de kilometri noi de autostradă în următorii opt ani. Acest proiect nu este doar o promisiune electorală, ci un angajament de modernizare a României, de creare a unor locuri de muncă și de sprijinire a unei economii durabile.

În următorii opt ani, trebuie să putem circula doar pe drumuri de mare viteză de la Oradea la Constanța, de la Craiova la Iași sau de la Tg. Mureș la Iași, traversând Carpații cu primele autostrăzi montane ale României.

Ce aduce nou acest plan?

1. Transparență și eficiență – Planul USR prevede o reformă profundă a procedurilor birocratice și eliminarea blocajelor care împiedică demararea proiectelor de infrastructură. Mai mult, stadiul proiectelor va fi transparent și va putea fi evaluat de societatea civilă.

2. Finanțare din fonduri europene, buget național multianual care să pună investițiile pe primul plan și finanțări private competitive – USR își propune să atragă fonduri europene pentru construirea de autostrăzi, dar și investitori naționali și internaționali, astfel încât mediul privat să fie implicat direct în construirea și întreținerea autostrăzilor. Privații au nevoie de un partener serios, predictibil și corect în statul român, iar asta se poate realiza doar prin garanția unui buget național multianual care să garanteze fonduri corespunzătoare pentru marile proiecte.

3. Planificare strategică – În loc să investim haotic în proiecte care nu au continuitate, planul Elenei Lasconi și al USR se bazează pe respectarea priorităților stabilite în Masterplanul General de Transport. Aceste priorități sunt coridoarele europene de transport, cu scopul de a lega eficient România de rețeaua de autostrăzi a Uniunii Europene și conectarea cât mai rapidă a regiunilor istorice ale României.

4. Soluții moderne și sustenabile – În secolul XXI, lucrările de infrastructură trebuie să fie prietenoase cu mediul. Planul USR propune utilizarea de tehnologii moderne care reduc impactul asupra naturii și a comunităților locale. Elena Lasconi va sprijini dezvoltarea de autostrăzi verzi, cu puncte de încărcare pentru mașini electrice, spații de servicii moderne, traversări pentru animale, protecție fonică corespunzătoare și soluții pentru reducerea poluării în timpul construcției, dar și după.

De ce 1.300 km de autostradă sunt esențiali?

România are una dintre cele mai slabe rețele de autostrăzi din Uniunea Europeană, fapt care ne afectează negativ economia. Transportul mărfurilor este lent și costisitor, iar lipsa conexiunilor rutiere eficiente afectează investițiile străine și locale. România pierde miliarde de euro an de an prin lipsa unei rețele complete de drumuri rapide, care să aducă predictibilitate, siguranță, dezvoltare și un aer curat comunităților tranzitate de rutele principale de transport. De asemenea, lipsa autostrăzilor este un factor major care contribuie la producerea accidentelor grave de pe drumurile naționale paralele, România situându-se pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța participanților la trafic.

Elena Lasconi, vocea schimbării

Experiența Elenei Lasconi în administrația publică, dovedită prin transformările pe care le-a realizat în Câmpulung Muscel, este garanția că acest plan nu este doar o promisiune electorală. Sub conducerea sa, Câmpulung a devenit un exemplu de bune practici în administrarea fondurilor europene și modernizarea orașului. A reușit să atragă fonduri europene în primul mandat de primar cât bugetul orașului pe 40 de ani. Acum, președinta USR își dorește să ducă această schimbare la nivel național, cu un accent pe infrastructură și investiții inteligente.

„România nu mai poate aștepta. Trebuie să ne mișcăm rapid și eficient. Planul nostru pentru 1.300 de kilometri noi de autostradă este realist și realizabil. Avem soluțiile, avem voința politică și suntem gata să ne apucăm de treabă”, a declarat Elena Lasconi.

Cu 1.300 de kilometri noi de autostradă, România își poate asigura un loc de frunte în regiune din punct de vedere economic și al infrastructurii. România poate deveni un nod important de transport în regiune, facilitând legăturile comerciale cu țările vecine și atrăgând investitori străini. În plus, turismul ar beneficia de o creștere substanțială, datorită accesului mai facil la zonele de interes din țară. Totul depinde de viziune, profesionalism și voința de a schimba lucrurile în bine.