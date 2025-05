Mircea Scăunașu, director general, Philip Morris. "Inovația are nevoie de stabilitate – nu doar în laboratoare, ci și în legislație"

România găzduiește una dintre cele mai avansate fabrici din lume pentru produse fără fum. foto: PMI

Philip Morris România a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii ani. Care au fost cele mai importante momente din această transformare a companiei? Dar provocările întâmpinate în acest proces și cum au fost depășite?

Acum 20 de ani, produceam exclusiv țigări. Astăzi, România găzduiește una dintre cele mai avansate fabrici din lume pentru produse fără fum, grație investițiilor și tehnologiei de ultimă generație. Transformarea prin care trece Philip Morris International (PMI) la nivel global și în România necesită viziune, curaj și perseverență. Ne-am asumat un obiectiv foarte îndrăzneț, acela de a construi un viitor fără fum în care țigările vor fi înlocuite cu produse alternative fără fum cât mai curând posibil, și am făcut pași importanți în realizarea acestui obiectiv. Cel mai important moment din călătoria spre un viitor fără fum l-a reprezentat lansarea IQOS, dispozitivul care încălzește tutunul fără să îl ardă. Au trecut 11 ani de la lansarea globală, iar astăzi IQOS are peste 32,2 milioane, iar produsele alternative fără fum ale PMI sunt disponibile în 95 de piețe.

În tot acest timp, România a jucat un rol central în transformarea companiei și în strategia de a construi un viitor fără fum. Datorită investițiilor începute de PMI în 2017 și care au depășit deja 730 de milioane de dolari, fabrica din Otopeni s-a transformat într-un centru avansat de producție pentru produse fără fum, care respectă cele mai ridicate standarde internaționale. Iar Philip Morris România este liderul categoriei produselor fără fum din țara noastră, numărul celor care aleg alternativele inovatoare produse de PMI crescând constant. România a fost a patra piață în care PMI a lansat IQOS. Între timp, am lansat produse noi, cum ar fi seria de dispozitive ILUMA i, și am extins categoria produselor fără fum cu ZYN, pliculețele cu nicotină pentru uz oral. Continuăm să inovăm pentru a le oferi fumătorilor adulți produse fundamentate științific, care răspund nevoilor lor diverse și reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului.

Această transformare este cu atât mai remarcabilă dacă ne gândim că, în urmă cu două decenii, Philip Morris România producea exclusiv țigări convenționale. Călătoria de la țigări la aceste produse inovatoare nu a fost mereu una lină și ușoară. Ne-am lovit de multe provocări și prejudecăți. Însă un lucru ne-a fost clar: pentru ca produsele fără fum pe care le dezvoltăm să aibă impactul dorit, este esențial ca autoritățile de reglementare să asigure un cadru legislativ adecvat, care să permită dezvoltarea acestor inovații și accesul fumătorilor adulți care altfel ar continua să fumeze la aceste inovații. Mă refer atât la autoritățile de reglementare atât din România, cât și la nivel european.

Cum influențează reglementările actuale din România și Uniunea Europeană strategiile de inovare ale Philip Morris International? Ce schimbări legislative ar fi necesare pentru a sprijini mai bine inovația în industria tutunului?

Reglementarea poate accelera progresul sau îl poate bloca complet. Pentru industriile care investesc masiv în inovație, cum este și cazul nostru, cadrul legislativ nu este doar un context de conformare – este o condiție esențială pentru dezvoltare. Reglementările influențează profund strategiile de inovare, nu doar în cazul nostru, ci și în întreaga industrie. La nivelul Uniunii Europene, există reglementări complexe, având în vedere diversitatea piețelor și cerințele stricte privind controlul produselor din tutun și prevenirea comerțului ilicit. Totuși, vedem cum unele sectoare beneficiază de subvenții și politici fiscale favorabile, în timp ce altele – chiar și cele care inovează și contribuie semnificativ la economie – sunt constrânse de reglementări tot mai restrictive. Iar acest dezechilibru are ca rezultat un mediu investițional imprevizibil și o competitivitatea globală scăzută a companiilor europene.

Inovația are nevoie de stabilitate – nu doar în laboratoare, ci și în legislație. Din experiența noastră, predictibilitatea fiscală și proporționalitatea reglementărilor sunt esențiale pentru dezvoltare sustenabilă la scară mare. De aceea, PMI a investit în România, o țară în care stabilitatea fiscală ne-a permis să transformăm fabrica din Otopeni într-un hub global pentru produse fără fum. Dar această stabilitate este fragilă dacă politicile europene continuă să trateze inovația selectiv: susținând anumite industrii și penalizând altele. O reindustrializare reală nu este posibilă dacă investitorii sunt stimulați într-o parte și descurajați în alta. Este nevoie de o abordare echitabilă, care sprijină industriile ce investesc, inovează și contribuie concret la economie – indiferent de sector. Pentru România, stabilitatea fiscală, reducerea birocrației și un ecosistem de inovație integrat sunt esențiale.

Un exemplu clar că reglementarea poate susține dezvoltarea este chiar cadrul fiscal actual din România. Calendarul de accize introdus în 2022 este unul dintre cele mai predictibile și coerente din Uniunea Europeană – oferă claritate pe termen lung și stabilește o diferențiere clară între produsele convenționale și cele fără fum. Această structură a permis companiilor ca a noastră să investească pe termen lung și să contribuie constant la bugetul de stat, într-un mod sustenabil și responsabil.

Cum vedeți viitorul produselor fără fum în România? Ce măsuri ar trebui luate pentru a încuraja adoptarea acestor produse de către consumatori și pentru a asigura o reglementare adecvată?

Continuăm să inovăm și să lansăm noi produse pentru a ne îndeplini misiunea de a construi un viitor fără fum. Cu peste 4 milioane de fumători, România este o țară care are oportunitatea de a încuraja alternativele fără fum și de a susține inițiativele de reducere a efectelor negative ale fumatului. Acești peste 4 milioane de fumători au dreptul la informații corecte și fundamentate științific despre alternativele inovatoare fără fum, precum și acces la ele. Mai ales într-un context cum este cel actual în care dezinformarea proliferează, avem un rol important – acela de a informa publicul larg și de a explica, ori de câte ori este nevoie, ce anume înseamnă alternativele fără fum, fundamentate științific.

România nu este doar o piață pentru aceste inovații, ci și un motor al lor. Fabrica din Otopeni este una dintre cele mai performante unități de producție pentru produse fără fum din lume, cu un rol esențial în lanțul global de aprovizionare. Exportăm în peste 50 de piețe internaționale, inclusiv Japonia – una dintre cele mai exigente din lume. Acest lucru validează atât calitatea produselor „made in Romania”, cât și capacitatea țării de a concura la cel mai înalt nivel. Dar pentru ca acest model să continue este esențială menținerea unui cadru legislativ care susține investițiile, inovația și exporturile. România are șansa de a deveni un lider regional în tranziția către un viitor fără fum – dacă această tranziție este sprijinită prin politici publice ancorate în date, nu în opinii.

Într-un climat economic provocator, atât la nivelul UE, cât și național, cum poate fi menținut echilibrul între reglementare, fiscalitate și combaterea pieței negre, fără a afecta competitivitatea și veniturile statului?

Într-un mediu instabil, predictibilitatea devine cel mai valoros activ. Cu un calendar de accize clar, diferențiat pentru produse fără fum, și un sistem de trasabilitate digitală bine implementat, România a demonstrat că o abordare structurată poate oferi rezultate.

Totuși, presiunile externe – fie ele fiscale sau geopolitice – pot slăbi acest echilibru. În ianuarie 2025, conform studiului Novel Research, comerțul ilicit cu țigarete a depășit 10% din piață, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Reglementarea nu ar trebui să creeze vulnerabilități acolo unde există soluții care funcționează. Credem că România are toate atuurile pentru a rămâne un exemplu regional în materie de politică fiscală responsabilă: un parteneriat real între autorități și industrie, o abordare bazată pe date și o strategie echilibrată, care combate piața neagră fără a destabiliza piața legală. Menținerea acestui model este esențială pentru a proteja veniturile bugetare, investițiile și locurile de muncă – mai ales într-un moment în care Europa are nevoie de exemple care arată că pragmatismul funcționează.