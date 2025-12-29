Dovada că presa locală contează încă în Capitală

DeBucuresti și PulsulCapitalei sunt proiecte editoriale cu ton fresh. foto: radarlocal.ro/

Într-un an în care Bucureștiul a trăit „pe repede-înainte”, în tumultul online electoral, prins între șantiere, promisiuni, nervi, meme-uri și speranțe, presa locală a fost pusă, poate mai mult ca oricând, în fața unei întrebări simple: mai contează? Răspunsul nostru, la final de 2025, e la fel de simplu: da, dacă e făcută cu ritm, cu coloană vertebrală și cu respect pentru cititor.

În urmă cu doar șase luni, am pornit un pariu curajos: să construim un grup media local care să vorbească pe limba orașului, dar fără să sacrifice rigoarea. Să fim rapizi, fără să fim superficiali și să fim prezenți acolo unde e publicul, fără să ne pierdem misiunea: “Bucureștiul merită să fie înțeles, nu doar consumat”.

Așa au crescut, în paralel, cele trei voci principale ale noastre:

DeBucuresti și PulsulCapitalei sunt proiecte editoriale cu ton fresh ce au demonstrat că presa locală poate să fie, nu doar relevantă, ci și virală, atunci când prinde exact pulsul orașului. Ele sunt locul în care subiectele care „se simt” în stradă ajung rapid în online, cu energie, umor și atitudine. Ele au fost rampa de lansare către generația care nu mai intră „din obișnuință” pe site-uri, dar care își ia realitatea în scroll, clipuri și reacții.

RadarLocal.ro a venit, în schimb, ca antidot la zgomot. Un proiect care promite să arate Bucureștiul „cu bune și cu rele”, fără partizanat, fără clickbait, fără dramă fabricată. Știri scurte, clare, verificate, cu context atunci când trebuie. Un stil recognoscibil, cu ideea simplă că timpul cititorului e o resursă, nu o monedă de schimb. Acolo unde alții ridică volumul, Radar Local a ales să ridice standardul.

Rezultatul acestui pariu, la final de an, se vede cel mai limpede în cifrele care contează în era digitală: în doar șase luni, am construit o amprentă online de 70.000 de urmăritori, 467.000 de like-uri și peste 24,5 milioane de vizualizări, împărțite între platformele DeBucuresti, Radar Local, Pulsul Capitalei și proiectele individuale de social media ale grupului. Nu vorbim despre noroc sau „o postare care a prins”. Vorbim despre consecvență, despre înțelegerea publicului și despre un mod de lucru care tratează informația ca pe un produs serios.

Dar poate cea mai importantă realizare nu e statistica, ci comunitatea: oameni care ne trimit ponturi, care corectează, care întreabă, care ne țin în priză. Oamenii care simt că Bucureștiul nu trebuie doar criticat sau idealizat, ci privit cinstit. Cu bune și cu rele.

Iar de aici vine partea care ne place cel mai mult: asta a fost doar începutul.

Pentru 2026, planurile sunt pe măsura ambiției: noi lansări de produse media, atât în zona convențională, site-uri de știri și opinie noi, fresh, dar și în zona care definește tot mai mult conversația publică: platforme de dezbatere, podcasturi și conținut multimedia gândit să informeze, să explice și să creeze dialog, nu polarizare.

Bucureștiul e un oraș care cere presă bună. Un oraș în care „ce se întâmplă” e important, dar „de ce se întâmplă” e esențial. Și dacă 2025 a fost anul în care am demonstrat că se poate construi rapid și sănătos, 2026 va fi anul în care ridicăm miza: mai multă acoperire, mai multă profunzime, mai mult video, mai mult audio, mai multă prezență acolo unde sunt oamenii.

Încheiem anul cu recunoștință și cu un fel de energie pe care o simți când știi că ai început să construiești ceva care rămâne.

The best is yet to come.