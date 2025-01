De la New York la București în doar 7 ore și 46 de minute: Record cu adevărat impresionant

Un moment remarcabil a fost consemnat în aviația comercială datorită companiei aeriene HiSky. FOTO: alexdanila.ro

Un moment remarcabil a fost consemnat în aviația comercială datorită companiei aeriene HiSky. Vestea a fost rapid distribuită pe rețelele sociale, captând atenția entuziaștilor de aviație și nu numai. Pilotul Alex Dănilă a anunțat că aeronava Airbus A330, dotată cu motoare Rolls-Royce performante, a parcurs distanța dintre New York și București într-un timp record de doar 7 ore și 46 de minute. Acest rezultat impresionant a fost posibil datorită condițiilor atmosferice favorabile și pregătirii detaliate realizate de echipa de operațiuni a companiei. Aeronava a atins o viteză maximă uluitoare de 1150 km/h.

„Acest zbor a fost mai mult decât o călătorie; a fost o demonstrație de curaj, pasiune, muncă în echipă și determinare de a depăși orice limită,” a declarat Alex Dănilă, pilotul care a coordonat această performanță. El a evidențiat precizia execuției, culminând cu o aterizare lină pe pista 08 stânga a Aeroportului Otopeni. Decizia strategică de a ateriza cu un ușor vânt din spate a contribuit semnificativ la economia de timp, aducând astfel un succes răsunător.

Alex Dănilă: Povestea unui vis devenit realitate

Născut pe 27 aprilie 1988 în București, Alex Dănilă a fost fascinat de avioane încă din copilărie. Trăind într-un oraș unde cerul era frecvent animat de aeronave, el a visat mereu să fie printre acei norocoși care pilotează aceste aparate impresionante. „De fiecare dată când vedeam un avion zburând, simțeam că locul meu este acolo, sus,” își amintește Alex, rememorând momentul când pasiunea pentru aviație s-a transformat într-un scop clar în viață.

Drumul său spre cariera de pilot a început oficial în 2011, când s-a înscris la Academia de Aviație din Fort Pierce, Florida. Această etapă a fost una plină de provocări: cursuri intensive, examene riguroase și momente grele cauzate de dorul de familie. Însă nimic nu l-a abătut din drum. „Știam că fiecare oră petrecută în micuțul Cessna C172, în simulator sau în sala de studiu mă apropia de visul meu. Fiecare sacrificiu a meritat,” afirmă Alex, reflectând asupra primelor sale experiențe.

De la începuturi modeste la HiSky și conexiunea cu YR-KID

După ce și-a obținut licența de pilot atât în Europa, cât și în SUA, Alex și-a consolidat experiența zburând în diverse regiuni ale Statelor Unite. Cu timpul, munca și dedicarea l-au adus în echipa companiei HiSky, pe care el o consideră mai mult decât un loc de muncă: o comunitate pasionată de aviație.

La început, Alex a pilotat aeronave Airbus A320 din baza HiSky de la Chișinău. Ulterior, s-a întors la București, fiind mai aproape de familie și prieteni. În 2023, a fost promovat la comanda modelului Airbus A321, iar un an mai târziu, în iunie 2024, a devenit pilot principal pe Airbus A330, nava de referință a companiei. Aeronava, cunoscută sub indicativul YR-KID, este utilizată pentru zboruri lung-curier către destinații precum New York, Thailanda și Republica Dominicană.

Legătura lui Alex cu YR-KID este una specială. „Este mai mult decât un avion. Este o parte din mine, din călătoria mea,” mărturisește pilotul. Totodată, conexiunea cu „KID” are și o semnificație personală profundă: porecla amintește de fiul său, Alex Dănilă Jr., în vârstă de cinci ani, care reprezintă cea mai mare sursă de inspirație pentru el.

Secretul succesului: o combinație de factori

Viteza maximă atinsă de 1150 km/h în timpul acestui zbor-record a fost rezultatul unor condiții atmosferice favorabile, alături de o strategie de planificare impecabilă și o echipă excepțional de bine pregătită. Airbus A330, echipat cu tehnologie de ultimă generație, a demonstrat din nou de ce este considerat unul dintre cele mai fiabile avioane pentru zboruri lung-curier.

„Deși condițiile meteorologice au jucat un rol important, adevăratul merit al acestei realizări aparține echipei, care a coordonat perfect fiecare detaliu,” explică Alex Dănilă.

În cabina de pilotaj, cei doi piloți au dat dovadă de un profesionalism desăvârșit. Prin comunicare continuă și monitorizare atentă a tuturor parametrilor de zbor, echipajul a asigurat siguranța pasagerilor și eficiența traseului.

Un exemplu pentru generațiile următoare

Pentru Alex, fiecare zbor reprezintă mai mult decât o simplă sarcină profesională – este o oportunitate de a inspira generațiile tinere. „De fiecare dată când intru in cockpit, mă gândesc la fiul meu. Vreau să-i arăt că totul este posibil prin muncă și perseverență. Nu neapărat în aviație ci în orice domeniu. Cerul nu este o limită, ci un loc în care visurile pot deveni realitate,” spune el cu emoție.

Fiul său, deja atras de aviație, urmărește cu admirație activitatea tatălui său. Chiar dacă este prea devreme să știe dacă va urma același drum, Alex senior este convins că exemplul său va juca un rol esențial în viitorul fiului său. „Fiecare decizie pe care o iau în aer influențează nu doar siguranța pasagerilor, ci și pe cei care mă privesc ca pe un model, inclusiv familia mea.”

Totodată, Alex consideră că mentoratul joacă un rol crucial în formarea viitorilor piloți. „Le spun tinerilor să fie curajoși și perseverenți. Drumul spre succes începe întotdeauna cu un prim pas, dar acel pas trebuie să fie făcut cu încredere în sine,” adaugă el.

Pe lângă activitatea sa de pilot, Alex Dănilă este și un promotor activ al aviației și al ideii de a-ți depăși limitele. Prin postările sale de pe pagina personal ă , de pe rețelele sociale, el își motivează comunitatea să își urmeze visurile. Motto-ul său – „Your only limit is you” – a devenit o sursă de inspirație pentru mulți oameni care își doresc să reușească în cariera lor.

„Dacă pot să inspir măcar o persoană să-și urmeze visul, atunci simt că mi-am făcut datoria. Am început cu un vis, iar acum trăiesc fiecare zi ca o poveste incredibilă. Oricine poate face asta, în orice domeniu, nu doar în aviație – trebuie doar să crezi în tine și să muncești cu pasiune,” concluzionează Alex.

Alex Dănilă are o poveste care ne arată că destinul nu este ceva predeterminat, ci este rezultatul muncii și dedicării personale. De la copilul fascinat de avioane la pilotul experimentat care străbate cerul, Alex continuă să fie un exemplu viu al faptului că cerul nu este o limită, ci doar începutul unei călătorii extraordinare.