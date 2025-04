Epilarea cu laser pe pielea cu tatuaje. Ne putem epila definitiv dacă avem tatuaje şi la ce trebuie să fim atenţi

Laserul de la epilarile definitive si cerneala de la tatuaje nu au o relatie buna niciodata. foto: evasalon.ro

Discutam despre doua lucruri si experiente paradoxale astazi. Pe de o parte, e vorba de tatuaje, despre pielea tatuata si de aplicarea de imagini, simboluri, insemne cu ajutorul unor echipamente speciale si cerneluri direct pe piele, o chestiune foarte personala. Pe de alta parte, aducem in discutie epilarea definitiva cu laser, o procedura complexa care presupune mai multe sedinte si un laser special care actioneaza direct asupra radacinii firelor de par, determinand caderea treptata a firelor de par si o piele fina si usor de ingrijit.

Ce faci insa daca ai tatuaj si vrei sa ai si piele fina fara fire de par in acelasi loc, in aceeasi zona de pe corpul tau? Aici deja lucrurile se complica, dar nu e imposibil sa intelegi ce ai de facut. Laserul pentru epilat vizeaza pigmentul inchis de firele de par, targeteaza radacina. Dar cerneala de la tatuaje e si ea cu pigment inchis, deci s-ar putea sa ai probleme serioase si cu procedura, si cu rezultatele epilarilor definitive cu laser daca ai pielea tatuata. Poti sa epilezi definitiv o zona cu tatuaje si ce sanse ai sa te epilezi asa daca ai tatuaje in jurul zonelor de epilat?

Laserul de la epilarile definitive si cerneala de la tatuaje nu au o relatie buna niciodata

La epilarea laser e simplu: aparatul respectiv trimite o lumina speciala si firele de par, radacinile absorb lumina pentru ca exista o culoare inchisa, melanina din radacina ajuta la absorbtia luminii. Ajunsa la radacina, lumina de la laser distruge radacina prin caldura foarte mare generata, deci parul nu va mai creste deloc.

Dar laserul nu stie diferenta intre pigmentul firelor de par si pigmentii inchisi la culoare de la tatuajele aplicate pe piele. Energia absorbita de cerneala de la tatuaje poate fi si mai mare decat in cazul firelor de par. Ai pielea supraincalzita prea tare si reactii imediate, arsuri, basici, piele cu textura schimbata, tatuaje distruse complet, culorile se estompeaza, se amesteca uneori, contururile de la tatuaj sunt difuze-e ca atunci cand vrei sa scoti un tatuaj tot cu un fel de laser special. Deci laserul de la salon nu se va aplica niciodata direct pe tatuaj in cadrul procedurilor de epilare definitiva laser Bucuresti, indiferent de dimensiunile tatuajului-siguranta e mereu prioritara.

Epilarile laser in jurul tatuajului

Chiar daca ai tatuaje nu inseamna ca iti iei gandul de la epilarile definitive la salon. Se ocoleste zona respectiva si lucrurile pot decurge foarte bine in timpul sedintelor de epilare cu laser. Tehnicienii cu experienta vasta au deja multe metode sigure ca sa evite problemele la persoanele tatuate. Se acopera tatuajele cu plasturi, cu sabloane diferite, ca sa nu treaca lumina si sa ajunga la pigmenti. Urmeaza lasarea unei zone tampon, mai departe de tatuaje, la 1 pana la 3 centimetri, masurati corect intre laser si marginea tatuajului.

Odata ce ai pornit sa epilezi definitiv pielea cu tatuaje ai nevoie de atentie, mana sigura, de experienta si de setari corecte aparat, cu ajustare din mers daca descoperi ca nu sunt cele potrivite. Inainte de orice fel de sedinte de epilare definitiva laser Bucuresti trebuie neaparat sa discuti cu profesionistii de la salon si sa spui de orice fel de tatuaje mici sau in zone mai putin vizibile, apropiate de zonele de epilat. O clinica unde ai servicii de top de epilare laser Bucuresti va avea reguli clare pentru zonele tatuate si va adapta procedurile ca sa iti protejeze si pielea. Siguranta e importanta indiferent de tipul de client si de cate tatuaje are, de felul lor.

Ce alternative ai daca ai tatuaje pe piele?

Cand ai par care creste pe tatuaje nu ai cum sa te epilezi cu laser, asta e sigur si ti-o va spune orice specialist de la salon. Iti raman insa alte variante: lama de ras, penseta, daca nu ai fire multe de par, epilatul cu ata, cel clasic, sau cremele depilatoare. Daca alegi sa folosesti cremele vezi sa nu te iriti, incearca intr-o zona mica, ascunsa, si vezi reactia pielii tale. Sa nu uitam si de electroliza, metoda de epilare definitiva care ar putea sa aiba rezultate si cand sunt tatuaje pe piele, dar trebuie testat si discutat iarasi cu personalul din saloane.

La astfel de proceduri mai complicate se foloseste un ac subtire care intra in radacina firului de par si un curent slab o distruge, fara sa se bazeze neaparat pe culoare. E o procedura neplacuta, confortul nu e principalul atu al ei.

Specialistul din salon iti va recomanda sa incepi cu toate sedintele de epilare definitiva laser Bucuresti si doar cand ai termiant tot si pielea e vindecata sa incepi cu tatuajele unde doresti. Trebuie sa te asiguri ca nu iti creste parul pe zona de tatuat pentru ca epilarile definitive cu laser nu vor mai fi posibile dupa. Doar asa ai piele fina si tatuaj pe ea si nu mai ai probleme deloc. Important este sa discuti cu specialistul de la salon si de la tatuaje si sa ai un plan bine pus la punct de fiecare data.

Tatuajele, mereu o problema pentru profesionistii de la saloanele cu servicii de epilare definitiva laser

Niciodata nu va fi o idee buna sa incerci sa te epilezi pe pielea cu probleme, risti prea multe, arsuri, cicatrici si tatuajele se pot deteriora. Epilarile definitive cu laser merg facute pe langa orice tatuaje, atat timp cat zonele sunt protejate si ai distanta de siguranta pana la ele. Discuta mereu cu specialistii si alege saloane care au experienta si cu astfel de clienti si cu un tip de piele mai diferit, cum e cea tatuata. Si nu uita niciodata: laserul si epilatul definitiv prima data, dupa care tatuajul. Fara riscuri si cu reguli intelese si discutate ai si piele fina care arata bine si iti pastrezi mereu si tatuajele superbe.