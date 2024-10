Măsurile Lasconi: 1.000 de lei în plus la salariu pentru fiecare tânăr sub 29 de ani care lucrează

Elena Lasconi, candidatul USR la președinția României

România se află în fața unei răscruci economice și sociale majore. Tinerii sub 29 de ani, care reprezintă viitorului țării, sunt printre cei mai afectați de lipsa oportunităților și de presiunea fiscală excesivă. Într-o țară în care migrația forței de muncă este una dintre cele mai alarmante probleme, un nou program promovat de Elena Lasconi, candidatul USR la președinția României, ar putea reprezenta schimbarea de direcție pe care tinerii au așteptat-o cu nerăbdare.

USR susține că taxarea muncii trebuie redusă în România. Într-o primă fază Elena Lasconi își propune să înceapă prin eliminarea taxării pentru toți românii care sunt sub 29 de ani pe 2.400 de lei. Adică, în mod concret, să 1.000 de lei în plus la salariu. Iar pentru ceilalți români peste 29 de ani Elena Lasconi își propune să fie scutirea de taxe pe 1.200 de lei, astfel încât să aibă 500 de lei în plus la salariu.

La prima vedere, această măsură pare simplă. În realitate, impactul său asupra economiei și asupra vieților tinerilor poate fi revoluționar. USR și Lasconi promit o reformă fiscală ambițioasă și necesară, una care își propune să ofere tinerilor și românilor un venit real mai mare, păstrându-i în țară și oferindu-le oportunități reale de creștere și dezvoltare profesională.

O reformă care dă speranță

Conform acestei măsuri, începând cu 1 ianuarie 2025, orice tânăr sub 29 de ani va beneficia de o scutire de taxe pe primii 2.400 de lei din salariul său brut. Astfel, pentru prima dată în multe decenii, statul român arată o deschidere către susținerea tinerilor prin reducerea poverii fiscale și prin oferirea unui sprijin real pentru cei care aleg să rămână și să muncească în România.

Dar, oare, ce înseamnă în mod concret această deducere pentru un tânăr sub 29 de ani care lucrează pe salariul minim?

1.000 de lei în plus – mai mult decât o sumă

Prin aplicarea acestor măsuri, fiecare tânăr va vedea o creștere directă a venitului său net. Fiecare lună va aduce 1.000 de lei în plus în buzunarele tinerilor, bani care nu mai ajung la stat, ci rămân la cei care muncesc. Pentru un tânăr care încearcă să-și construiască o viață, să economisească pentru prima locuință sau să își finanțeze studiile, acești bani înseamnă o diferență importantă.

Măsura oferă o șansă reală tinerilor să se stabilizeze financiar, fără să fie presați de un sistem fiscal care, de multe ori, părea să lucreze împotriva lor. În acest context, propunerea de reducere a taxării muncii nu este doar o politică economică, ci un pas spre echitate socială și o recunoaștere a valorii tinerilor în economia națională.

Beneficiile extinse pentru părinți și copii

În paralel, politica de reducere a taxelor nu se oprește aici. USR propune scutiri suplimentare pentru părinți – acei oameni care încearcă să îmbine viața de familie cu cariera profesională.

Pe lângă scutirea oferită tinerilor, părinții cu copii vor beneficia, de asemenea, de deducere suplimentară, de până la 3.200 de lei, care înseamnă 1.500 lei în plus la salariu. Într-un mediu în care costurile vieții cresc constant, această măsură se dovedește nu doar o gură de aer proaspăt, ci și un stimulent real pentru cei care își doresc să își clădească un viitor în țară.

Părinții de orice vârstă vor beneficia de o scutire suplimentară de 1.200 de lei pentru fiecare copil, adică 500 lei/lună pentru fiecare copil.

Pentru un cuplu tânăr, cu unul sau doi copii, aceste deduceri fiscale reprezintă o diferență concretă în bugetul lunar, putând însemna fie economii semnificative, fie o mai mare libertate de a investi în viitorul copiilor lor. O astfel de măsură ar putea reduce, de asemenea, dependența de ajutoarele sociale, încurajând tinerii părinți să rămână activi în piața muncii.

Reducerea sărăciei în rândul tinerilor – un obiectiv atins?

Sărăcia în rândul tinerilor a fost un subiect sensibil în România. Însă, ideea USR de scutire a primilor 2.400 de lei din salariu de la impozitare oferă tinerilor o șansă reală de a-și construi o viață stabilă fără a fi sufocați de povara fiscală.

Aceasta nu este doar o simplă măsură fiscală. Este o modalitate de a le oferi tinerilor șansa de a se dezvolta personal și profesional. În loc să fie forțați să plece în străinătate pentru a căuta salarii mai mari și condiții mai bune de trai, acești tineri vor avea o alternativă viabilă acasă. Aceasta este esența reformei – nu doar o măsură temporară, ci o schimbare structurală care ar putea redefini viitorul unei întregi generații.

Un viitor mai sigur pentru tineri

Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, România ar putea deveni un mediu mai favorabil pentru tineri, cu mai multe oportunități și mai puține obstacole fiscale.

Această măsură vine în contextul unei economii care are nevoie urgentă de forță de muncă calificată și motivată. Prin reducerea poverii fiscale asupra tinerilor, USR și Elena Lasconi transmit un mesaj clar: tinerii sunt viitorul acestei țări, iar România trebuie să le ofere toate șansele pentru a reuși.

În concluzie, reducerea taxării muncii este o măsură care poate transforma economia României, activând forța de muncă, făcând munca să merite și dând o șansă reală celor care luptă pentru un trai mai bun. Este o investiție în tineri, o investiție în viitor și o speranță pentru o Românie mai echitabilă.

Mesajul Elenei Lasconi este simplu și puternic: tinerii nu trebuie să plece din țară pentru un trai decent. România poate și trebuie să le ofere acele condiții acasă.