O colaborare de succes premiată în cadrul galei GPeC - Aronia Charlottenburg și Limitless Agency, despre rezultatele spectaculoase

Luna octombrie a venit cu o victorie binemeritată pentru Aronia Charlottenburg. FOTO: Limitless

Luna octombrie a venit cu o victorie binemeritată pentru Aronia Charlottenburg, lider de nișă pe piața sucurilor și suplimentelor naturale din România: câștigarea premiului GPeC eCommerce Proficiency în cadrul Galei GPeC Summit.

Acest premiu reprezintă una dintre cele mai mari recunoașteri acordate magazinelor online și validează eforturile susținute de marketing pe care Aronia Charlottenburg le desfășoară de aproape un deceniu pe piața din România.

„Încă de la început, ne-am propus să ne poziționăm ca un brand de suplimente naturale premium, ceea ce ne-a adus și o responsabilitate majoră față de clienții noștri: să le oferim produse de cea mai înaltă calitate. Această poziționare a venit cu provocări, mai ales în ceea ce privește formarea unei echipe dedicate și selectarea unor parteneri de încredere care să ne sprijine în creșterea vizibilității și a vânzărilor. În cei aproape zece ani de activitate, am primit un feedback extrem de pozitiv din partea clienților și ne-am bucurat de o dezvoltare rapidă. Una dintre cele mai importante decizii strategice pe care le-am luat recent a fost startul unei colaborări cu Limitless Agency, o agenție de marketing cu o experiență vastă în comerțul online. Suntem încântați că am făcut acest pas, deoarece rezultatele sunt evidente, iar Premiul pentru Excelență obținut la GPeC ne consolidează poziția de lider pe piața suplimentelor din România,” a declarat Cristian-Mihai Țîrcuș, fondatorul Aronia Charlottenburg.

Studiu de caz: cum a obținut Aronia Charlottenburg Premiul pentru Excelență GPeC

Câștigarea premiului GPeC eCommerce Proficiency pentru categoria „Produse Organice, Naturale și BIO” s-a bazat pe un audit riguros, acoperind peste 200 de criterii de evaluare. Printre aceste criterii se numără o auditarea detaliată a strategiilor de SEO și Pay-Per-Click (PPC). Fiecare dintre criteriile de evaluare a fost analizat și notat de către 28 de experți.

Strategia care a condus la acest rezultat a fost una multidisciplinară, implicând colaborarea între departamentele agenției Limitless pentru a crește vizibilitatea brandului. Astfel, punctajul mare primit a fost influențat atât de creșterile organice, datorate strategiei SEO, cât și de performanțele campaniilor Pay-Per-Click.

Un element-cheie în succesul obținut a fost și utilizarea TRUDA, un tool inovator de optimizare e-commerce, bazat pe data analysis. Dezvoltat intern de Limitless Agency, TRUDA ajută magazinele online să identifice produsele cu cel mai mare potențial din punct de vedere al profitabilității și al volumelor de căutare, permițând astfel maximizarea impactului campaniilor PPC și oferind o viziune clară asupra performanțelor acestora.

„Suntem extrem de încântați de obținerea acestui premiu alături de Aronia Charlottenburg, mai ales având în vedere că vorbim despre o competiție riguroasă, a cărei jurizare are la baza peste 200 de criterii de evaluare. Ce face această realizare și mai valoroasă pentru noi este faptul că parteneriatul cu Aronia Charlottenburg a început de mai puțin de un an și deja putem vorbi despre creșteri semnificative. Credem că, așa cum am observat și în alte colaborări de succes cu clienții noștri, această creștere accelerată este influențată de doi factori-cheie: deschiderea și încrederea de care dau dovadă clienții pe care îi avem, precum și abordarea multidisciplinară a agenției noastre, care combină strategii SEO cu campanii PPC și analiza datelor,” a declarat Cristian Bolocan, Head of SEO și Managing Partner al Limitless Agency.

Ca rezultat al acestor strategii, site-ul Aronia Charlottenburg a înregistrat o creștere de 230% a traficului organic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, înainte de preluarea contului de către Limitless.

Despre Aronia Charlottenburg

Aronia Charlottenburg, fondată în 2015 de Cristian-Mihai Tîrcuș și partenera sa, Anca Tîrcuș, este o companie de sucuri și suplimente naturale care s-a dezvoltat rapid, devenind lider de nișă pe piața din România. Dincolo de asta, Aronia Charlottenburg, se află și în top 3 branduri de nișă la nivel european, obiectivul asumat pentru următorii ani fiind acela de a ocupa poziția întâi. Motivația companiei se leagă de motivația personală a fondatorilor, ceea ce o face cu atât mai puternică: dezvoltarea și livrarea de produse premium, fără compromisuri, având la bază doar ingrediente naturale.

Fructul de aronia este cunoscut pentru beneficiile sale dovedite științific atât în scăderea glicemiei, cât și în reducerea riscului de apariție a cancerului, datorită numărului mare de antioxidanți. Specificul culturii de aronia implică o recoltare anuală, urmată de o procesare rapidă, pentru a păstra prospețimea fructului și beneficiile intacte.

Despre Limitless Agency

Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenții de marketing digital din România, gestionează peste 400 de magazine online din diverse domenii. Agenția a administrat până acum bugete de marketing de peste 40 de milioane de euro, obținând recunoaștere pentru performanțele clienților săi, inclusiv cel mai recent premiu câștigat alături de Aronia Charlottenburg în competiția GPeC. Cu o expertiză solidă în SEO, PPC și Data, Limitless se concentrează pe un singur obiectiv: să obțină rezultate excepționale pentru fiecare client din portofoliu.

Premiul GPeC eCommerce Proficiency, una dintre cele mai respectate distincții în comerțul online românesc, a fost acordat în cadrul GPeC Summit, cel mai mare eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat comerțului online și marketingului digital. Lansat acum 19 ani, GPeC Summit adună anual speakeri de renume și oferă perspective valoroase din diverse industrii. Anul acesta, competiția GPeC eCommerce Proficiency a inclus 58 de magazine online, evaluate pe baza a peste 200 de criterii de către 28 de experți în E-Commerce și Marketing Digital.