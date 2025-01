Premianţii din industria jocurilor de noroc din 2024 la nivel mondial 

Cea de-a 11 editie a SBC Awards a avut loc la Lisabona. foto: rotirigratuitefaradepunere.ro

Cea de-a 11 editie a SBC Awards a avut loc la Lisabona, in data de 26 septembrie 2024. Spectaculosul eveniment a fost gazduit in MEO Arena, una dintre cele mai mari sali acoperite din Europa, cunoscuta pentru evenimente grandioase. Construita in 1998, aceasta poate gazdui aproximativ 20.000 de persoane.

Cunoscuta prezentatoare si model de televiziune, Kristy Gallacher, alaturi de Peter Schmeichel, legendarul portar danez retras din activitate si care are in palmares 15 trofee castigate in perioada celor 8 sezoane petrecute la Manchester United, au fost gazdele evenimentului. Cei doi au inmanat 39 de premii dedicate celor mai importante companii din industria de Jocuri de Noroc.

Printre cei mai importanti castigatori ai acestei gale putem enumera:

· Kaizen Gaming - castigator a doua dintre cele mai importante premii ale acestei gale, mai exact: “Casino Operator of the Year” si Operator of the Year - Large”

· Betsson Group - a castigat premiul “SpoortsBook Operator of the Year”, premiul pe care l-a castigat si in editia precedenta.

· Campeon Gaming - castigator al premiului “Operator of the Year - Medium”

· Retabet - rasplatit cu “Operator of the Year - Small”

In materie de inovatie in industria jocurilor de noroc avem premiile:

· “Innovation in Casino & Gaming Entertainment” ce a fost acordat celor de la Coolbet.

· “Innovation in Mobile” pentru compania Soft2Bet.

Pe langa organizatori si operatori de jocuri de noroc (cazinouri si case de pariuri), avem castigatori de premii importante si in randul afiliatilor de marketing, dupa cum urmeaza:

· Firma Casino Guru a obtinut cel mai ravnit premiu pentru aceasa nisa de business: “Casino Affiliate of the Year”. Un premiu pe care speram ca, in viitorul apropiat, sa il regasim si in palmaresul celui mai mare afiliat marketing din Romania, Betting Pro Advertising, care detine site-uri de oferte casino, precum: faradepunere.ro, rotirigratuitefaradepunere.ro , coloslots.ro sau chiar casinou.ro.

· Better Collective, care are afaceri si in Romania, a castigat premiul “Sports Affiliate of the Year”

Avem si 3 personalitati remarcabile ale acestui domeniu, castigatoare al premiului intitulat “Leader of the Year”, iar acestea sunt: Corinne Valletta, Marina Ostrovtsova si Uri Poliavich.