Probleme cardiace la copii: când trebuie să mergi cu cel mic la medic

Pentru ca cel mic să poată beneficia la timp de tratamentul potrivit, este necesară, înainte de toate, stabilirea unui diagnostic corect. FOTO: freepik.com

Bolile de inimă nu apar doar la adulți. Și copiii pot avea probleme cardiace, uneori încă de la naștere. Deși unele dintre acestea pot fi ușoare și pot necesita doar monitorizare medicală atentă și schimbări ale stilului de viață, altele pot fi severe și pot necesita intervenții chirurgicale sau alte tratamente specifice.[1]

Pentru ca cel mic să poată beneficia la timp de tratamentul potrivit, este necesară, înainte de toate, stabilirea unui diagnostic corect, iar asta se poate face doar de către un medic. Continuă să citești pentru a afla mai multe despre problemele cardiace la copii și potențialele semne ce indică necesitatea unei vizite la medic!

Ce probleme cardiace pot apărea la copii?

Problemele cardiace la copii pot fi împărțite în două categorii principale: malformații cardiace congenitale și afecțiuni dobândite. Malformațiile cardiace congenitale sunt defecte ale inimii prezente de la naștere. Câteva exemple în acest sunt defectele valvelor cardiace, sindromul de cord stâng hipoplazic, defectele septale, persistența de canal arterial și tetralogia Fallot. Unele malformații cardiace congenitale sunt depistate din timpul sarcinii, altele după naștere. Ecografia cardiacă la copii este una dintre investigațiile recomandate atunci când se suspectează o astfel de problemă cardiacă.[1][2]

Din cea de-a doua categorie fac parte problemele cardiace care apar după naștere. Exemple de probleme cardiace dobândite care pot afecta copiii sunt: aritmiile (ex: tahicardia, bradicardia, sindromul de QT lung, sindromul Wolff-Parkinson-White), boala Kawasaki, cardiomiopatiile, miocardita, pericardita sau boala cardiacă reumatică. De asemenea, ateroscleroza, o boală ce apare pe fondul acumulării de lipide în vasele de sânge, rezultând în îngustarea și rigidizarea acestora, poate începe din copilărie.[1][3]

Care sunt semnele ce pot indica o problemă cardiacă la copii?

Problemele cardiace nu provoacă întotdeauna simptome în stadiile incipiente. Când apar, semnele de alarmă pot varia în funcție de tipul bolii și de severitatea acesteia, dar și de vârsta copilului. De exemplu, bolile cardiace congenitale se pot manifesta prin:

· cianoză;

· respirație rapidă;

· umflarea picioarelor, abdomenului sau zonei din jurul ochilor;

· dificultățile de alimentație;

· retardul de creștere și dezvoltare;

· oboseala la efort;

· leșinul în timpul activității fizice.[2]

Simptomele aritmiilor includ stările de slăbiciune, oboseala, amețelile, leșinul și dificultățile de hrănire, în timp ce boala Kawasaki se poate manifesta prin febră persistentă, erupție cutanată, buze roșii, umflate și crăpate, ochi roșii, limbă, mâini și picioare umflate și inflamarea ganglionilor limfatici.[1][3]

Ca semne comune ale unei probleme cardiace la copii pot fi menționate:

· durerile în piept (în special dacă apar în timpul efortului fizic intens);

· amețelile;

· palpitațiile;

· problemele cu creșterea în greutate;

· dificultățile de respirație în timpul activității fizice;

· leșinul.[1][4]

Când trebuie să mergi cu cel mic la medic?

Dacă cel mic prezintă simptome precum cele menționate mai sus sau observi orice alt potențial semn de alarmă, este indicat să mergi cu el la medic. Acesta va efectua un examen fizic complet și va recomanda investigații suplimentare pentru a afla cauza simptomelor și a putea stabili un diagnostic.

Este important de reținut că aceste simptome pot fi destul de comune și pot fi atribuite și altor afecțiuni, dar dacă copilul prezintă unul sau mai multe dintre ele, este esențial să fie văzut de un medic. Chiar dacă nu este vorba de o problemă cardiacă, este necesar să fie identificată cauza lor și să se stabilească un tratament corect.

Diagnosticarea precoce a unei probleme cardiace la copil este esențială pentru a începe tratamentul cât mai repede și pentru a preveni complicațiile. Multe afecțiuni cardiace pot fi tratate cu succes, iar un diagnostic corect și un tratament adecvat pot asigura copilului tău o viață normală și activă.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical. Pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat, este esențial să consulți un medic specialist!

Bibliografie:

1. Story, Colleen M. „Types of Heart Disease in Children and Teens” Healthline, www.healthline.com/health/heart-disease/in-children. Accesat la 11 Oct. 2024.

2. „Congenital Heart Defects in Children”, Mayo Clinic, 2024, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/congenital-heart-defects-children/symptoms-causes/syc-20350074. Accesat la 11 Oct. 2024.

3. „Heart Disorders (Acquired) - Children”, Better Health Channel, 2024, www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/heart-disorders-acquired-children. Accesat la 11 Oct. 2024.

4. „How to Know If Your Child Might Have Heart Issues”, John Hopkins Medicine, 2 May 2023, www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/how-to-know-if-your-child-might-have-heart-issues. Accesat la 11 Oct. 2024.