Adrian Streinu-Cercel, prima reacție după demiterea sa de la conducerea Comisiei anti-COVID

„In ultimele zile, am fost intrebat de ce nu reactionez, in contextul in care am fost tinta unor atacuri fara precedent, urmare a interpretarii eronate si tendentioase a documentului intitulat Programul Vacanta Mare de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19. Pentru ca situatia continua sa fie prezentata distorsionat, fac urmatoarele precizari:

Acesta a fost un document de lucru elaborat la inceputul pandemiei ca o propunere de interventie de sanatate publica adresata tuturor categoriilor la risc si a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv, astfel ca este cu atat mai surprinzatoare aparitia sa in spatiul public la acest moment, cand, data fiind evolutia epidemiei, propunerile cuprinse in document in mod evident nu mai sunt de actualitate.

Majoritatea materialelor aparute in presa pe aceasta tema ofera o interpretare distorsionata si malitioasa a masurilor propuse in acest draft.

De exemplu, mesajul din presa legat de „ carantinarea fortata” a persoanelor varstnice, este profund eronat.

Conceptul din materialul original specifica recomandarea ca varstnicii sa fie protejati prin izolarea la domiciliu singuri sau cu persoane de aceeasi varsta”, transmite profesorul Cercel.