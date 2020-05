Trei asistente medicale și 13 pacienți de la Spitalul din Buzău, infectați cu coronavirus. O secție a spitalului a fost închisă

Din această cauză, autoritățile sanitare au decis să închidă secția pentru dezinfecție până luni.

"Am demarat din nou o anchetă în secţia de Boli Interne, având în vedere că deja ne aflam în evoluţia unui focar care nu fusese închis pentru că nu trecuseră cele 14 zile de la depistarea primului caz. Am recoltat probe de la personal şi pacienţi, un număr de 40 de teste. În seara zilei de marţi, am aflat rezultate şi 13 teste au fost pozitive pentru pacienţi şi încă 3 pentru cadrele medii (asistente şi infirmiere). S-a decis internarea celor pozitivi în spitalul tampon din Râmnicu Sărat. Am făcut urgent, împreună cu conducerea Spitalului Judeţean, un plan de măsuri care, pe lângă internarea acestor pacienţi, a mai vizat şi unele mişcări pentru a putea realiza o dezinfecţie terminală, corectă, repetitivă cu substanţe schimbate, a acestei Secţii de Boli Interne”, a afirmat epidemiolog Carmen Scântei de la DSP Buzău, potrivit news.ro.

Pacienții care erau internați în secția respectivă vor fi mutați la același etaj, la Secția de Nutriție.

"Ne-am pus problema suspendării activităţii pe trei zile a secţiei şi doar atât pentru că este singura secţie a judeţului în această perioadă unde se pot interna cazurile mai grave, care necesită chiar tratament de terapie intensivă şi atunci, cu ajutorul Secţiei de Nutriţie care, având la acest moment internaţi puţini şi nu cazuri grave, a înţeles că poate externa aceşti pacienţi. Pregătim secţia prin dezinfecţie, urmând ca pacienţii care în mod normal ar fi trebuit internaţi la Boli Interne să fie, de fapt, internaţi doar pe perioada acestor trei zile la Secţia de Nutriţie. Celelalte cazuri vor fi din nou tratate la deschiderea Secţiei de Boli Interne, luni”, a mai declarat medicul Carmen Scântei.

Până acum, în județul Buzău au fost înregistrate 181 de cazuri de coronavirus. 56 de persoane au fost vindecate.