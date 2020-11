Cocktailul de vitamine care luptă cu COVID-19. Este recomandarea medicului Carmen Dorobăț

Este vorba de suplimente naturale care pot fi găsite cu ușurință în orice farmacie:

Vitamina C

Este o vitamină pe care organismul nu o poate produce. Este solubilă în apă și se găsește în multe fructe și legume, inclusiv citrice, căpșuni, kiwi, ardei grași, broccoli, varză și spanac.

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii iau suplimente de vitamina C este de a-și spori imunitatea. Și asta pentru că, în primul rând, vitamina C ajută la sporirea producției de celule albe din sânge, cunoscute sub numele de limfocite și fagocite, care ajută la protecția organismului împotriva infecțiilor.

În al doilea rând, vitamina C ajută aceste celule albe din sânge să funcționeze mai eficient, protejându-le în același timp de deteriorarea moleculelor potențial dăunătoare, cum ar fi radicalii liberi.

Pe de altă parte, este dovedit faptul că, în multe cazuri, administrarea unor doze mari de vitamina C ajută la recuperarea rapidă a pacienților cu pneumonie, scrie healthline.com.

Zinc

Zincul este un oligoelement mineral indispensabil organismului. Acesta menține sistemul imunitar puternic, ajută la vindecarea rănilor și susține creșterea normală.

Zincul a devenit deja un tratament popular pentru răceli și viroze. Unele studii au descoperit că administrarea capsulelor de zinc în timpul virozelor poate reduce durata acestora cu o zi sau două și reduce și numărul de infecții ale căilor respiratorii superioare la copii.

Seleniu

Este un mineral cu proprități antioxidante și cu rol important în stimularea imunității. De asemenea, are puternice efecte antiinflamatoare ceea ce îl face vital în cazul infecțiilor și virozelor.

Quercetina

Este un bioflavonoid ce protejează organismul de efectul nociv al radicalilor liberi. Acesta îmbunătățeștete acțiunea antioxidantă a Vitaminei C, fiind folosită pentru rolul ei imunomodulator.

Are efect bronho-dilatator, avand rol în menținerea elasticității vaselor de sânge la nivel pulmonar.

O substanţă care se găseşte în mere, fructe de sezon, ne-ar putea ajuta în lupta cu coronavirusul, spune și medicul nutriţionist Ruxandra Pleșea, bazându-se pe unele studii întreprinse recent în această perioadă de pandemie.

Alimentele cu quercitin care ne apără de boli

"Pentru că vorbim de protecţie, trebuie să spunem că acum apar merele care conţin quercetin. Acesta este un nutrient foarte studiat acum, în contextul pandemiei de coronavirus, şi se pare că în studii chiar are efect antiviral.

Aşa că ne dorim să consumăm în această perioadă cât mai multe mere neprocesate, care au un parfum specific şi ele vor fi fructele-vedetă", a explicat medicul Ruxandra Pleșea, marţi, la rubrica Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, de la Antena 3.

Quercetinul se mai găseşte şi în ceapă, şi în capere, însă nu putem să facem exces, mai ales dacă avem afecţiuni gastrice.

Nutritionistul Marilena Murguleț ne-a învățat la ”Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea” ce să mâncăm ca să nu răcim în această iarnă.

Vitamina C, esențială pentru imunitate

”Eu consider că regina sezonului rece este vitamina C. Și atunci toate alimentele care ne aduc vitamina C sunt extrem de importante și benefice. Pe lângă vitamina C, avem nevoie de vitamina D.

Și, de asemenea, pentru creșterea imunității, ne ajută toți antioxidanții”, spune dr. Marilena Murguleț, la Antena 3.

Antioxidanții ne feresc de toate tipurile de infecții

Antioxidanții reprezintă o grupă de compuși care contribuie la susținerea integrității celulelor, în fața radicalilor liberi.

Radicalii liberi sunt molecule instabile pe care organismul nostru le produce. Aceștia pot provoca daune dacă nivelurile lor devin prea mari în organism. Astfel, sunt legați de mai multe boli, cum ar fi infecții, diabet, boli de inimă și cancer.

Condimentele, cele mai bogate în antioxidanți

Mai mult decât atât, antioxidanții întăresc imunitatea și cresc rezistența organismului în lupta cu infecțiile virale, bacteriene, fungice sau parazitare. Tocmai de aceea trebuie consumate alimentele bogate în astfel de compuși.

”Pe primul loc sunt condimentele. De aceea, în sezonul rece, ne place aroma de scorțișoară, de cuișoare, ghimbirul, nucșoara, turmericul, care au o capacitate antioxidantă foarte puternică.

Vitamina D, la fel de importantă pentru a ține gripele și virozele departe

Pe lângă asta, vitamina D este vitală pentru sănătatea organismului nostru. Însă, potrivit nutriționistului, această vitamină este liposolubilă, grasă. Astfel, este prezentă în puține alimentel, cum ar fi gălbenușul de ou, peștele gras sau ciupercile pleurotus.