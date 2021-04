Colegiul Medicilor se delimitează de mesajul transmis autorităţilor de mai mulţi medici în legătură cu restricțiile anti-COVID

Organizaţia a precizat că cel puţin unul dintre medicii care apare că ar fi semnat documentul susţine că nu a făcut acest lucru, reclamând posibilitatea unui fake news.

Colegiul Medicilor: „Medicii care nu respectă normele vor fi identificaţi şi cercetaţi”

Colegiul Medicilor din România a transmis, vineri, o reacţie la mesajul trimis de mai mulţi medici, stomatologi şi farmacişti. „Colegiul Medicilor din România (CMR) se delimitează total de această scrisoare, care nu reprezintă voinţa corpului medical în ansamblul său şi precizează că, potrivit reglementărilor în vigoare, CMR reprezintă instituţia care «apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică»”,

Organizaţia susţine că între semnatarii textului există cel puţin o persoană, respectiv domnul prof. dr. Ioan Cordoş, care afirmă că nu ştia de existenţa acestui document şi că nu a semnat o astfel de scrisoare. „Aceasta situaţie poate să sugereze un text provocator, care conţine ingredientele unui material de tip ,,fake news”.

Aceste forme de denaturare a realităţilor pandemiei cu care ne confruntăm, fac foarte mult rău României şi unei părţi a cetăţenilor săi. Aceştia, din cauza unor astfel de mesaje periculoase, îşi pierd încrederea în sistemul medical şi amână prezentarea la medic până în fazele avansate ale bolii COVID-19, ceea ce are, din păcate, uneori consecinţe dezastruoase”, a mai transmis colegiul Medicilor.

Medicul Monica Pop susține că nu a semnat scrisoarea deschisă, asa cum apare în comunicatul inițial

"Vă aduc la cunoștintă ca eu nu l-am semnat din cauza faptului că nu sunt de acord cu anumite puncte. Am insistat asupra acestui lucru. Am spus mereu în media că sunt adepta purtării măștii! Am sugerat punctul 8 pentru că asta consider că se întâmplă, total în defavoarea populației. Am spus mereu același lucru în media.

Nu sunt de acord cu negarea protecției data de măstile conforme și nici cu negarea existenței bolii. Se exagerează și se greșeste mult, este adevărat." a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Mesajul mai multor doctori pentru autorităţi: ”Medicii români nu mai tolerează aberaţiile Guvernului!”

Mai mulţi medici au lansat o scrisoare deschisă în care cer ”încetarea politicii de perpetuare a stării în care se află România de un an încoace şi revenirea la starea de normalitate”, spunând că strategia de combatere a pandemiei este greșită.

Ei critică obligativitatea purtării măştii în aer liber, monitorizarea temperaturii la intrarea în magazine şi solicită anularea interdicţiilor de circulaţie, întreruperea promovării vaccinurilor anti-COVID. De asemenea, ei cer ca medicii să poată utiliza propriile scheme de tratament pentru pacienţii cu COVID, iar autorităţile să nu mai inducă psihoze şi să nu mai manipuleze date statistice, potrivit unui comunicat comun, publicat și de medicul Adina Alberts pe Facebook.

Mesajul integral al medicilor:

”Noi, semnatarii acestui document, solicităm Preşedintelui Iohannis, parlamentarilor şi guvernanţilor încetarea politicii de perpetuare a stării în care se află România de un an încoace şi revenirea la starea de normalitate.

În ultimele 12 luni, din postura de giranţi politici, aţi initiat, tolerat şi încurajat o strategie greşită, care este împotriva românilor. Aţi încălcat Constituţia României, legile şi convenţiile internaţionale privind drepturile pacienţilor (Convenţia de la Oviedo) pentru o viroză care are morbiditate şi mortalitate asemănătoare cu ale unei gripe sezoniere.

”Măsurile pe care le-aţi luat sunt fie absurde, fie ineficiente, fie fără logică din punct de vedere ştiinţific”

Noi, medicii cu ştiinţă de carte şi conştiinţă, uniţi în convingeri şi adevăr, vă atragem atenţia că măsurile pe care le-aţi luat sunt fie absurde, fie ineficiente, fie fără logică din punct de vedere ştiinţific. În acest sens, vă solicităm ca, de îndată, să:

1. Încetaţi cu obligativitatea purtării măştilor, mai cu seamă în aer liber.

Măştile sunt dispozitive medicale şi, dacă nu sunt utilizate corect, nu folosesc la nimic! Ba, mai mult, după o perioadă scurtă de purtare într-un spaţiu nesteril, acestea devin focare de infecţie, întrucât se umezesc, iar germenii găsesc în ele un mediu de cultură perfect. Despre cele neconforme (majoritatea celor care se gasesc in Romania ) nici nu mai vorbim.

Încetaţi să ne obligaţi copiii să poarte măşti la şcoală! Este nociv, este inuman, este degradant, este fără rost!

2. Încetaţi cu monitorizarea temperaturii la intrarea în magazine sau în alte instituţii!

Determinarea temperaturii şi triajul epidemiologic pe care îl fac “medicii-agenţi de pază” este un act medical care ar trebui să fie efectuat (conform legislaţiei româneşti, dar şi mondiale, în materie) numai de personal calificat. Monitorizarea temperaturii corpului nu este doar ilegală, efectuată în condiţii improprii şi cu instrumente neadecvate, ci şi total ineficientă, întrucât febra nu este un simptom specific numai infecţiei cu SARS-Cov2.

3. Încetaţi cu interdicţiile de circulaţie! Interzicerea circulaţiei cetăţenilor în anumite intervale de timp nu are nicio logică din punct de vedere epidemiologic.

Prin măsurile restrictive, aţi decredibilizat Poliţia si Jandarmeria. I-ati transformat pe politisti si jandarmi în infractori, impunându-le să aplice nişte acte administrative care încalcă flagrant Constituţia şi legile ţării!

”Nu mai obstrucţionaţi medicii să-şi trateze pacienţii cu scheme de tratament pe care le consideră ei ca fiind cele mai potrivite pentru aceştia”

4. Încetaţi cu promovarea vaccinurilor anti-COVID!

Legislaţiile românească, dar şi cea europeană, interzic reclama la medicamente. Vaccinarea este un act medical. Niciun act medical nu poate fi făcut sub constrângere sau presiune! Serurile utilizate în acest moment în România sunt de fapt terapii genice experimentale, aflate în fază de testare până în 2023, iar administrarea lor în condiţiile în care populaţia nu este informată corect şi complet, reprezintă un malpraxis grosolan, o crimă cu premeditare la adresa românilor.

5. Nu mai obstrucţionaţi medicii să-şi trateze pacienţii cu scheme de tratament pe care le consideră ei ca fiind cele mai potrivite pentru aceştia!

Medicina este o profesiune liberală, iar medicii au întreaga libertate de a alege ce medicamente cred ei de cuviinţă pentru a-şi vindeca pacienţii. Nu mai impuneţi protocoale terapeutice anti-Covid „oficiale”, în care tronează medicamente experimentale (unele dovedite ca ineficiente sau chiar toxice), transformând astfel populaţia României într-o colonie de cobai.

6. Încetaţi cu discreditarea şi compromiterea corpului medical, a actului medical, a spitalelor. Orice voce din lumea medicală care îndrăzneşte să rostească public o altă opinie decât cea oficială este discreditată în cel mai grosolan mod posibil. Reglementările Codului Deontologic al Medicilor care interzic unui medic dreptul la libera exprimare sunt anticonstituţionale.

7. Încetaţi cu manipularea statisticilor medicale şi cu obligarea medicilor să falsifice certificatele de deces!

Oameni care au murit de patologii diverse au fost declaraţi morţi de Covid. Mai mult decât atât, aţi închis spitalele, interzicând accesul românilor la servicile medicale. Bolnavi cu patologii cronice au decedat pentru că nu a mai avut cine să îi trateze sau opereze, în timp ce secţii întregi, spitale întregi chiar, stăteau goale, sub pretextul ca se vor aglomera, din cauza unei false pandemii.

”Starea de spirit a românilor se agravează constant. Niciun cuvânt de încurajare, de încredere într-un viitor bun, dimpotrivă”

8. Opriţi strategia greşită de comunicare (posibil programatică), prin anunţuri zilnice apocaliptice, care conduce la depresii grave în populaţia şi aşa îngrozită de problemele financiare rezultate din năruirea activităţii economice în toate domeniile!

De peste un an, se anunţă zilnic doar numărul (neverificabil) de nou-infectaţi, numărul de cazuri grave din ATI (neverificabile) şi numărul de decese (care includ decesele la pacienţi fără simptome de Covid), dar nimic despre cei vindecaţi. Din acest motiv, starea de spirit a românilor se agravează constant. Niciun cuvânt de încurajare, de încredere într-un viitor bun, dimpotrivă. Iar un lucru binecunoscut în medicină este acela că scăderea moralului şi stresul induc deprecierea importantă a imunităţii organismului.

9. Stopaţi campania de denigrare a medicilor (în special a celor din ATI) şi a activităţii spitaliceşti, deoarece aceasta conduce la scăderea încrederii populaţiei în sistemul de sănătate şi la neprezentarea sau la prezentarea tardivă a pacienţilor la medic, având drept consecinţă înmulţirea numărului de cazuri grave, cu amplificarea costurilor de tratament, dar şi la înmulţirea numărului de decese!

”Pandemia nu există atât timp cât nu a fost declarată printr-un act oficial!”

10. Stopaţi distrugerea economiei României! V-aţi exercitat discreţionar puterea asupra cetăţenilor şi a firmelor româneşti împingându-le către faliment. Dumneavoastră nu înţelegeţi medicina, aveţi sfătuitori necalificaţi sau rău intenţionaţi. Vă rugăm, lăsaţi medicii să facă medicină, că asta e profesia lor, şi sprijiniţi-i!

11. Nu mai terorizaţi populaţia, nu mai induceţi psihoze, nu mai manipulati datele statistice! Încetaţi cu stările de urgenţă/alertă motivate prin aşa-zisa „pandemie”! Ea nu există, mai cu seamă atât timp cât nu a fost declarată printr-un act oficial!”

Semnatarii documentului sunt: Damian Baciu, medic pediatru, specialist în vaccinologie, Ioan Cordoş, medic primar de chirurgie toracică, Adina Alberts, medic primar de chirurgie plastică, Răzvan Constantinescu, medic primar interne şi gastroenterologie, Camelia Smicală, medic specialist medicină de urgenţă, Aurel Băcean, medic primar neurochirurg, Adrian Cacovean, medic primar de chirurgie cardiovasculară;

Iulian Şerban, medic primar chirurg, Mihaela Baciu, medic pediatru, Dan-Decebal Gavrilescu, medic primar medicină de familie, Lavinia Ispas, farmacist, Iulia Florică, farmacist, Dragos Dinulescu, medic dentist, Mircea Puşcaşu, medic dentist, Ştefan Vasile Ştefănescu, medic dentist, Cristina Metea, medic dentist, Iulia Popescu, medic dentist, Viorel Negulescu, medic dentist, Daniela Dumitrescu, medic dentist, Laurenţiu Gheorghe medic dentist;

Galina David, medic dentist, Alina Gabriela Iordache, medic dentist, Mihaela Domuţă, medic dentist, Constanţa Hudema, medic dentist, Brânduşa Câmpean, medic dentist, Mădălina Ruxanda, medic dentist, Diana Lazea, medic dentist, Suciu Tanasie, medic dentist

