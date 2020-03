Fratele lui Ion Cioabă, primul rege al romilor, și soția lui au murit în aceeași zi de coronavirus. Simptomele au apărut după o vizită în Turcia

Dorin Cioabă, regele internațional al romilor și nepotul lui Gogu Mihuțescu spune că cei doi soți au fost plecați, în urmă cu aproape trei săptămâni, în Turcia.

De când s-au întors, au început să se simtă rău și să aibă simptome de COVID-19.

Amândoi au ajuns la Spitalul Clinic Județean Sibiu, acolo unde au și decedat. Potrivit lui Dorin Cioabă, femeia a fost confirmată cu coronavirus, iar bărbatul era suspect.

„Soția lui este confirmată cu coronavirus, încă de sâmbătă seara. A avut coronavirus și cadrele medicale care au dus-o vineri cu salvarea sunt acum în izolare.

Ea a fost intubată, am stat câteva zile, am așteptat, am crezut că își revine, dar în final a decedat.

Între timp și sotul a fost internat, chiar cu o zi sau două înaintea femeii.

Avea probeme medicale, făcea dializă. S-a agravat și starea lui și a murit luni. Era suspect”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Dorin Cioabă.