Costurile pentru un pacient cu COVID la ATI, uriașe. Dr. Cristian Oancea: ”Noi nu punem preţ, pentru că viaţa omului este nepreţuită”

Costurile pentru un pacient ATI sunt foarte mari, iar medicii care lucrează în aceste secții au ajuns la epuizare. Doctorii cer măcar înțelegere din partea pacienților care ajung în spitale.

“Costurile în general sunt foarte mari în terapie intensivă, dar noi nu punem preţ, pentru că viaţa omului este nepreţuită, dar costurile sunt foarte mari, ridicându-se pe o îngrijire medicală, la un pacient, cap coadă, pe o lună de zile, pot să ajungă la zeci de mii de euro.

Vorbim despre costuri de plasmafereze, de medicamente, vorbim de resursa umană, şi altele.

Vorbim de kituri speciale cu care colegii scot şi epurează citokinele inflamatorii, sunt produse pe care le avem la îndemână, dar care nu sunt deloc ieftine” a spus Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş din Timişoara, dr. Cristian Oancea pentru News.ro.

Medicii ATI, la un pas de burnout

”Colegii mei, cel puţin cei din terapie intensivă, dar nu numai, şi radiologii, şi cei din laborator, şi clinicienii, s-au dus câte o săptămână-două în concediu, s-au dus obosiţi, s-au întors obosiţi, am văzut şi văd pe ei.

Sindromul de burnout asupra căruia am atras atenţia, mai ales la spitalele de primă linie, există şi este real, într-o săptămână -două nu trece, şi de asta rugăm oamenii să aibă înţelegere faţă de cadrele medicale, gândiţi-vă la colegii noştri din UPU, de pe ambulanţe, practic avem după un an şi jumătate de luptă, m-a întrebat o colegă din presă dacă ne-am odihnit între valul 3 şi valul 4, am fi vrut să ne odihnim, problema este că noi deservim şi patologia non-Covid, noi nu am stat, terapiile au fost pline, înainte nu se murea de tuberculoză, a început să se moară de tuberculoză, patologia neoplazică, în stadiu avansat de metastaze în care necesită îngrijire paliativă, noi am atras atenţia deseori asupra acestui lucru, meningitele pe partea de infecţioase, supuraţiile pulmonare pe partea de pneumologie şi multe, multe altele, noi ne batem pe de o parte cu Covid şi, pe de altă parte, încercăm să menţinem zonele albe pentru pacienţii non-Covid, pentru ca nimeni să nu aibă de suferit, numai că tot acest efort este foarte consumptiv, şi uman, şi energetic, şi financiar, şi măcar dorim din partea oamenilor responsabilitate şi înţelegere” a mai adăugat medicul.

