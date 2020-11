Se confirmă: aspirina reduce sechelele pacienților cu COVID-19! Britanicii, gată să o introducă în schema de tratament

Dezvoltarea cheagurilor de sânge în boala COVID este destul de frecventă datorită unei reacții hiperactive a trombocitele, celulele sangvine care ajută la hemostază, procesul de oprire a sângerării. Iar aspirina este un este un medicament antiinflamator, folosit în general ca analgezic, care în doze mici are un efect antiagregant. Aceasta este prescrisă pe termen lung pentru diminuarea riscului de infarct.

Cel puțin 2.000 de pacienți vor primi aleatoriu 150 mg de aspirină zilnic alături de tratamentul obișnuit. Datele obținute de la acești pacienți vor fi comparate cu cele ale altor 2.000 de pacienți care au primit tratamentul standard pentru COVID-19.

„Există un raționament clar pentru a crede că aspirina ar putea fi benefică. În plus este sigură, ieftină și larg disponibilă”, afirmă Peter Horby, unul din cercetătorii care vor realiza studiul.

Studiul cercetătorilor de la Universitatea Oxford va mai include și alte medicamente precum antibioticul azitromicină și cocktailul cu anticorpi de sinteză dezvoltat de compania americană de biotehnologie Regeneron și folosit pentru tratarea președintelui american Donald Trump.

Coronavirus: University of Oxford to trial aspirin as treatment in UK-wide trial https://t.co/Ck9iQsDVsb