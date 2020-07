Mărturie din infernul Covid-19: ”Tocmai am făcut un examen de sânge. Am mucegai în plămâni”

”Tocmai am făcut un examen de sânge. Am fost un pic slăbit ieri (miercuri). Au găsit un pic de infecţie. Iau antibiotice, acum. Probabil că din cauza celor 20 de zile în casă luăm alte lucruri. Eu am luat mucegai, mucegai în plămâni. Asta trebuie să fie”, a declarat joi Jair Bolsonaro.

”M-am vindecat de covid. Am anticorpi, fără probleme. În cazul meu, îi mulţumesc întâi lui Dumnezeu şi în al doilea rând medicaţiei prescrise de doctorul prezidenţial: hidroxiclorochina”, a mai declarat liderul extremei drepte.

Preşedintele a stat trei săptămâni în semi-izolare, după ce a fost testat pozitiv cu covid-19 la 7 iulie şi ulterior.

La 25 iulie a anunţat pe Twitter că a fost testat negativ.

Președintele Braziliei a luat în râs, încă de la început, temutul virus. Acesta a fost văzut în mijlocul mulțimilor fără mască, îmbrățisând chiar susținătorii adunați la diverse mitinguri.

Până astăzi, 31 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 50.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.007 pacienți au fost declarați vindecați și 4.433 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Până astăzi, 2.343 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.