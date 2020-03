Coronavirus. Medic român din Germania: Mi-e teamă să încep tura de noapte, să nu fiu pusă în situația de a alege pe cine tratez

Femeia lucrează pe secţia de Terapie intensivă, spune că nu are ce să reproşeze Germaniei în privinţa măsurilor pe care le-a luat pentru prevenirea răspândirii coronavirusului şi atrage atenţia că îndemnul "stai acasă" nu este un moft.

"Este a doua săptămână în care nu am văzut alt drum decât spital-casă, casă-spital.

Lucrând pe terapie intensivă, am ajuns să-mi fie teamă să-mi încep tura de noapte. Nu, nu mi-e frică de muncă și nici de nivelul ridicat de suprasolicitare, mi-e frică să nu fiu pusă în situația de a alege pe cine tratez. Și da, asta într-un stat ca Germania, căruia nu am nimic să-i reproșez până acum în ceea ce privește pregătiri, organizare, materiale necesare etc.

"Mor doar bătrânii și cei deja bolnavi"'. Acei bătrâni sunt bunicii noștri, cei bolnavi sunt părinții sau frații noștri.

#staiacasă nu este un moft, nu este o fiță, nu este un trend. Este singura modalitate prin care ne putem proteja pe noi, familiile și prietenii noștri", este mesajul postat de un medic român din Germania pe pagina sa de Facebook.

Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 33 de morţi în Germania, au anunţat joi autorităţile de la Berlin, iar numărul total al cazurilor este de 13.600.