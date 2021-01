MAE: Noi condiții de călătorie pentru românii care călătoresc în SUA! Test obligatoriu inclusiv pentru copii peste 2 ani

Autorităţile americane au anunţat noi măsuri privind condiţiile de intrare pe teritoriul SUA, în vigoare începând cu 26 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerului Afecerilor Externe.

Potrivit informaţiilor comunicate public de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA, toate persoanele care sosesc în Statele Unite pe cale aeriană trebuie să prezinte la îmbarcare un test cu rezultat negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 sau un document care să ateste faptul că persoanele în cauză au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, fiind în prezent vindecate.

Testul pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 trebuie efectuat cu maximum 72 de ore (3 zile) anterior sosirii în Statele Unite ale Americii, fiind acceptate atât testele moleculare, cât şi testele antigen. Documentul care atestă rezultatul negativ al testării trebuie prezentat în format tipărit.

Companiile aeriene nu vor permite îmbarcarea persoanelor care refuză prezentarea documentelor solicitate de autorităţile americane, se mai arată în comunicatul MAE.

Retestare și carantină la sosirea în SUA

Ministerul precizează, de asemenea, că autorităţile americane recomandă ca persoanele care intră în Statele Unite ale Americii să se testeze după o perioadă de 3 până la 5 zile de la sosire şi să rămână în autoizolare la domiciliu/ reşedinţă, pentru o perioadă de 7 zile din momentul intrării pe teritoriul SUA.

Începând cu data de 26 ianuarie a.c., toate persoanele care sosesc în Statele Unite ale Americii pe cale aeriană trebuie să prezinte la îmbarcare un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 sau un document care să ateste faptul că persoanele în cauză au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, fiind în prezent vindecate.

Testul pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 trebuie efectuat cu maximum 72 de ore (3 zile) anterior sosirii în Statele Unite ale Americii, fiind acceptate atât testele moleculare, cât și testele antigen, iar documentul care atestă rezultatul negativ al testării trebuie prezentat în format tipărit.

Reprezentanții companiilor aeriene nu vor permite îmbarcarea persoanelor care refuză prezentarea documentelor solicitate de autoritățile americane.

Informații complete privind restricțiile care vor intra în vigoare la data de 26 ianuarie a.c. sunt disponibile aici - https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html.

Măsura se aplică tuturor persoanelor cu vârsta de peste 2 ani, inclusiv cetățenilor americani, rezidenților permanenți și cetățenilor aflați în tranzit.

Autoritățile federale americane recomandă ca persoanele care intră în Statele Unite ale Americii să se testeze după o perioadă de 3 până la 5 zile de la sosire și să rămână în autoizolare la domiciliu/reședință, pentru o perioadă de 7 zile din momentul intrării pe teritoriul SUA.

Cetățenii români pot călători în Statele Unite ale Americii, în baza vizelor deținute, perioada de ședere fiind reglementată de tipul de viză și calitatea în care se face deplasarea.

Detalii privind decretele prezidențiale conexe sunt disponibile pe pagina de Internet: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html

Categorii de excepție:

Sunt exceptați de la restricțiile menționate la primul paragraf: (1) Cetățenii străini cu drept de rezidență permanentă în SUA; (2) Cetățenii străini, soț/soție al/a unui cetățean american sau rezident permanent în SUA; (3) Cetățenii străini care au calitatea de părinte sau tutore al unui cetățean american/rezident în SUA, necăsătorit, cu vârsta de sub 21 ani; (4) Cetățenii străini care au calitatea de frate sau soră a unui cetățean american sau rezident în SUA, necăsătorit, cu vârsta de sub 21 ani; (5) Orice cetățean străin care este copilul, copilul adoptiv, sub tutela unui cetățean american/rezident permanent sau care se află în proces de adopție și intenționează să intre pe teritoriul SUA în baza tipurilor de viză IR-4 și IH-4; (6) Orice cetățean străin care călătorește la invitația guvernului SUA cu scopul de a sprijini limitarea răspândirii și combaterea COVID-19; (7) Orice cetățean străin care călătorește cu statut de non-imigrant, posesor al unor vize de tip C-1, D sau C-1/D sau ca membru al un echipaj (aerian sau maritim); (8) Orice cetățean străin care intenționează să călătorească sau să tranziteze SUA, posesor al următoarelor tipuri de viză: A-1, A-2, C-2, C-3 (oficial străin sau membru de familie al acestora), E-1 (angajat al TECRO sau TECO sau membrii de familie), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1-NATO 4 sau NATO-6, sau călătorește cu scopul prevăzut în secțiunea 11 a Acordului de Sediu al ONU; (9) Orice cetățean străin a cărui intrare pe teritoriul SUA nu este considerată un risc semnificativ de introducere, transmitere sau răspândire a SARS-CoV-2, în conformitate cu decizia Secretarului Departamentului de Sănătate, la propunerea Directorului CDC - Centrul pentru prevenirea şi Controlul Bolilor; (10) Orice cetățean străin a cărui intrare poate sprijini obiective importante ale instituțiilor de aplicare a legii din SUA, în baza deciziei Secretarului Departamentului de Stat, a secretarului Departamentului pentru Securitate Internă sau a persoanelor desemnate de aceștia, la propunerea procurorului general (Ministrul Justiției) sau persoanei desemnate de acesta; (11) Orice cetățean a cărui intrare pe teritoriul SUA este de interes național, în baza deciziei Secretarului Departamentului de Stat, a Secretarului Departamentului pentru Securitate Internă sau a persoanelor desemnate de aceștia; (12) Orice membru al forțelor armate ale SUA sau membrii de familie ai acestora (soţ/soţie, copii).