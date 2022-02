Octavian Jurma: "La fiecare 10 minute, un român este ucis de COVID. Probabil numărul se va dubla"

Potrivit statisticilor prezentate de Octavian Jurma, săptămâna trecută, în România au fost 632 de decese, ceea ce înseamnă o medie de 90 de morţi pe zi, adică un român la fiecare 10 minute.

Tot din punct de vedere statistic, cele mai multe victime COVID sunt din rândul persoanelor nevaccinate.

"Stiu ca nu e un subiect la fel de popular ca relaxarea in aceste zile, dar dupa valul de infectari urmeaza valul de decese.

Mortii sunt alt tabu al acestui val, care este intens zugravit ca "mult mai bland", asa incat va invit sa ne uitam in sus oleaca.

Aici aveti istoricul deceselor produse oficial de COVID-19 in Romania incepand cu luna septembrie 2020 (curba neagra - suma mobila la 7 zile) si a prognozei (gri punctat).

Curba deceselor in randul celor nevaccinati este in verde (prognoza = verde punctat) iar in randul celor vaccinati este in albastru (prognoza = albastru punctat).

Din pacate vedem ca, tot asa cum curba cazurilor oficiale s-a aliniat la prognoza si curba deceselor incepe sa se alinieze la cea mai optimista prognoza teoretica la care putem spera realist.

Astfel, prognoza deceselor in valul Omicron pleaca de la ipoteza unei reduceri cu 70% a mortalitatii in valul Omicron fata media nationala din pandemie inainte de valul 5.

Atat curba de prognoza a deceselor zilnice cat si curbele de prognoza pentru vaccinati si nevaccinati sunt acum aliniate cu evolutia oficiala.

Ce inseamna asta?

Saptamana trecuta am avut 632 decese si o medie de 90 de decese pe zi.

Saptamana trecuta un roman a fost ucis de COVID-19 la fiecare 15 minute.

In aceasta saptamana un roman este ucis de COVID-19 la fiecare 10 minute.

In aceasta saptamana avem deja o medie de 144 de decese pe zi si pana azi 2,593 de romani au murit oficial ucisi in "mult mai blandul" val 5-Omicron.

Numarul de decese va continua sa creasca pana la finalul lunii, cand vom atinge probabil varful in jurul a 2,000 de decese saptamanal si 300 de decese pe zi.*

Sa speram ca varianta BA2 a Omicron nu va prelungi valul 5, pentru ca anuntul ca "s-a terminat pandemia" si ca urmeaza "marea relaxare" au dat lovitura de gratie campaniei de vaccinare, care e muribunda de la terminarea pandemiei acum un an (tineti minte ca s-a mai terminat odata pandemia, tot oficial?) si abandonarea certificatului verde.

Marea majoritatea a celor care mor in Romania de la valul 4 incoace sunt din randul celor nevaccinati.

8 din fiecare 10 decedati de azi sunt nevaccinati, 8 din fiecare 10 decedati de maine vor fi tot nevaccinati si tot asa.

Vaccinarea in proportie de 80%, mai ales a celor vulnerabili, ar fi salvat cel putin 20,000 de vieti pana acum. Nici nu discut aici de numarul imens de bolnavi cronici cu long-COVID pe care ii lasa in viata pandemia, care este de 10x mai mare decat a celor decedati.

Vaccinarea si numai vaccinarea trebuia si trebuie sa fie in mintea autoritatilor, nu relaxarea si numai relaxarea.

Acum este oricum prea tarziu sa mai facem ceva la nivel de masuri publice. Zarurile au fost aruncate pe geam de data asta, odata cu certificatul verde si nu mai exista cale de intoarcere.

Autoritatile nu mai au de ales si trebuie sa livreze marea relaxare, asa incat nu putem face nimic sa schimbam asta. Vom trece prin valea mortii indiferent daca vrem sau nu.

La nivel individual nu e insa prea tarziu sa facem ceva.

Nu trebuie sa uitam ca adesea coborarea dupa ce am ajuns in varful muntelui este mai anevoioasa decat urcarea.

Jumatate din numarul de infectari, majoritatea spitalizarilor si marea majoritate a deceselor se inregistreaza la coborarea din valul epidemic.

Chiar daca putem fi optimisti ca se vede luminita de la capatul valului, nu trebuie sa lasam grada jos ca sa nu ne infectam atat de aproape de liman.

Nu e prea tarziu sa ne vaccinam si e prea devreme sa renuntam la masca si sa socializam liber.

Pana coboram sub 1 la mie masca FFP2 ramane esentiala ca bariera externa si vaccinarea (mai ales boosterul) esentiala ca bariera interna.

Toti suntem satui de pandemie dar acesta nu este un motiv sa renuntam prematur la prudenta care ne-a ajutat pana aici.

Avem un orizont realist de asteptare pana in aprilie cand vom putea sa ne bucuram asa cum se cuvine de sarbatorile de Paste, daca vom avea grija de noi si de cei din jurul nostru.

La urma urmei, de Paste sarbatorim jerfa Mantuitorului pentru noi si suntem chemati sa ii urmam exemplu prin jertfa noastra pentru altii", a scris medicul Octavian Jurma, pe pagina de Facebook.