OMS numește Omicron noua tulpină de COVID-19 și o clasifică ca variantă de îngrijorare cu un posibil risc crescut de reinfecție

Agenția de sănătate a ONU a recunoscut tulpina, denumită anterior descendența B.1.1.529, ca o variantă de îngrijorare.

Experții în sănătate sunt profund îngrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, având în vedere că are o constelație neobișnuită de mutații și un profil diferit față de alte variante.

„Această variantă are un număr mare de mutații, dintre care unele sunt îngrijorătoare”, a spus OMS într-un comunicat publicat vineri. „Dovezile preliminare sugerează un risc crescut de reinfecție cu această variantă, în comparație cu alte COV.”

Se teme că o creștere bruscă a cazurilor de COVID-19 în provincia Gauteng din Africa de Sud – unde a fost identificată pentru prima dată tulpina puternic mutată a virusului – ar putea însemna că are un potențial mai mare de a scăpa de imunitatea anterioară decât alte variante. Numărul de cazuri de Omicron „pare să crească” în aproape toate provinciile din Africa de Sud, a raportat OMS.

Organizația etichetează tulpinile de COVID-19 ca variante de îngrijorare doar atunci când sunt mai transmisibile, mai virulente sau mai capabile să evite măsurile de sănătate publică, inclusiv vaccinuri și terapii.

Datele prezentate la un briefing de joi găzduit de Departamentul de Sănătate din Africa de Sud indică faptul că unele dintre mutațiile lui Omicron sunt legate de o rezistență îmbunătățită la anticorpi, ceea ce ar putea reduce protecția oferită de vaccinuri, potrivit CNBC.

Anumite mutații ar putea, de asemenea, să facă Omicron mai contagioasă, în timp ce altele nu au fost raportate până acum, împiedicând cercetătorii să înțeleagă cum ar putea avea impact asupra comportamentului tulpinii, potrivit unei prezentări la briefing.

Desemnarea unei noi variante de îngrijorare, împreună cu o alarmă crescândă din partea oficialilor din domeniul sănătății, a dus piețele globale într-un relativ colaps, vineri. Prețurile petrolului au suferit pierderi mari.

OMS a spus că va dura săptămâni pentru a înțelege modul în care varianta poate avea impact asupra diagnosticului, terapiei și vaccinurilor.

Ce știm până acum?

Omul de știință sud-african Tulio de Oliveira a declarat, joi, la o conferință de presă, că varianta Omicron conține aproximativ 50 de mutații, dar mai mult de 30 dintre acestea se află în proteina Spike, regiunea proteinei care interacționează cu celulele umane.

În plus, domeniul de legare la receptor (partea virusului care intră prima în contact cu celulele noastre) are 10 mutații, mult mai mari decât varianta Delta COVID, care s-a răspândit rapid la începutul acestui an pentru a deveni tulpina dominantă la nivel mondial.

Acest nivel de mutație înseamnă că cel mai probabil a provenit de la un singur pacient care nu a putut elimina virusul, dându-i șansa de a evolua genetic. Aceeași ipoteză a fost propusă pentru varianta Alfa COVID.

Aproximativ 100 de genomi Omicron au fost identificate în Africa de Sud, mai ales în provincia Gauteng. Varianta a fost detectată și în Israel, Botswana și Hong Kong.

Multe dintre mutațiile identificate în varianta Omicron sunt legate de creșterea rezistenței la anticorpi, ceea ce poate reduce eficacitatea vaccinurilor și poate afecta modul în care virusul se comportă în ceea ce privește inoculare, tratamente și transmisibilitate, au spus oficialii din domeniul sănătății.

„Există două abordări pentru ceea ce se întâmplă în continuare: așteptați mai multe dovezi științifice – sau acționați acum și reveniți mai târziu, dacă nu a fost necesar”, a spus Sharon Peacock, profesor de sănătate publică și microbiologie la Universitatea din Cambridge.

„Cred că este mai bine să „mergi din greu, să mergi devreme și să mergi repede” și să ne cerem scuze dacă greșim, decât să adoptăm o opinie academică că trebuie să ajungem la un punct critic înainte de a lua măsuri. Răspândirea rapidă în Africa de Sud s-ar putea datora unor evenimente super-împrăștiere sau altor factori. Dar există suficiente semnale pentru a presupune ce este mai rău decât a spera la ce este mai bun - și pentru a adopta o abordare de precauție”, a spus Peacock.

Uniunea Europeană, Regatul Unit, Israel și Singapore sunt printre țările care au decis să impună restricții de călătorie națiunilor din Africa de Sud.

OMS a avertizat țările împotriva impunerii în grabă a restricțiilor de călătorie, spunând că țările ar trebui, în schimb, să adopte o „abordare științifică bazată pe riscuri”.

Ministerul de Externe al Africii de Sud a declarat vineri dimineață că decizia Marii Britanii de a lua măsuri de precauție „pare să fi fost grăbită, deoarece chiar și OMS nu a dat sfaturi cu privire la următorii pași”.

