Președintele CJ Bihor, prins la pescuit în plină pandemie: 'Nu trebuia să cedez acestei ispite'

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Pasztor Sandor a scris că regretă sincer atitudinea sa nedemnă.

„Joi după-amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite. Poliţia m-a sancţionat justificat, la faţa locului, cu o amendă de 5.000 de lei. Vineri dimineaţa, primul lucru pe care am să-l fac va fi plata acestei amenzi şi voi transfera o sumă similară unei asociaţii caritabile. Regret sincer atitudinea mea nedemnă şi îmi cer scuze tuturor!”, a scris Pasztor.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Fărcuţa, a declarat, vineri, că, în urma unei sesizări, poliţiştii s-au deplasat la un lac din comuna Cetariu unde au descoperit două grupuri de persoane care pescuiau la distanţă de 100 de m unul de altul, unul format din 5 persoane din comuna Sălard, şi unul din 3 persoane din Oradea.

„Persoanele au fost legitimate şi sancţionate pentru nerespectarea Ordonanţei Militare nr. 3 pentru că au desfăşurat activităţi de pescuit. Cele trei persoane din Oradea au fost sancţionate cu câte 5000 de lei, iar din grupul de 5 persoane din Sălard, 2 au fost sancţionate cu 2000 de lei iar restul cu avertisment”, a spus Fărcuţa.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în cazul pescuitului sportiv, chiar dacă acest tip de activitate se practică în general în mod independent şi nu în grup, nu este prevăzută ca o deplasare cu caracter justificat sau legată de activitatea fizică individuală.

(sursa: Mediafax)