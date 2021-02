Raed Arafat, despre legea vaccinării obligatorii: "Pe partea de COVID-19 clar vaccinarea este voluntară"

"Nu cred că ministerul sănătății vine cu altceva. Pe partea de COVID clar vaccinarea este voluntară." a subliniat Raed Arafat.

"Toate campaniile anti-vaccinare, folosirea unor decese care s-au dovedit clar că nu au nicio legătură cu vaccinul, sunt extrem de periculoase. Și dacă fac ceva, întârzie momentul în care noi putem sa ajungem intradevar sa luam masuri serioase de relaxare si revenire la normalitate."

Șeful DSU a prezentat bilanțul testelor și vaccinurilor în Romania și a explicat care este evoluția zilnică a cazurilor de infectare cu COVID-19, în cadrul emisiunii "Punctul de întâlnire" de la Antena 3.

"În ultima perioadă suntem pe un platou, nu putem să spunem că scădem semnificativ sub. Sunt zone în care cazurile au scăzut, sunt foarte puține zone care sunt egale sau la creștere.

Numărul de cazuri a scăzut datorită măsurilor luate în ultima vreme. Și nu sunt măsuri atât de dure, față de alte țări."

Potrivit unui document oficial, se vor face demersuri pentru adoptarea Legii Vaccinării care va cuprinde obligativitatea vaccinării populației. Făcând referire la textul care a fost scris încă din 2017, medicul Monica Pop a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre cum a aparut aceasta lege si care ar fi consecințele ei.

"Acum doi ani, atunci când eram de acord cu schemă de vaccinare obligatorie, am primit amenințări cu moartea. Și am cerut ajutorul Doctorului Arafat pentru a face plângere la poliție pentru lucrul acesta, pentru că am fost de acord cu lucrul acesta." a amintit Monica Pop, managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice.

"Acum, când mortalitatea este mult mai mică, din păcate, consider că este o gravă încălcare a drepturilor omului. Omul trebuie convins, nu obligat. Cum se va face obligativitatea? Iei omul cu arcanul și îl bați dacă el nu dorește acest lucru?

Nu este decât o posibilitate de a subjuga populația." a mai spus Monica Pop, la Antena 3.

Medicul Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), atrage atenţia că, odată de redeschiderea şcolilor, nu este exclus să apară o creştere semnificativă a cazurilor COVID-19.

Dar nu numai elevii şi profesorii se întorc la şcoală de astăzi, ci şi medicii şi asistenţii şcolari.

E mare nevoie de ei în unităţile de învăţământ în această perioadă, pentru a monitoriza starea de sănătate a copiilor.

"Este posibil să apară o creştere a cazurilor după redeschiderea şcolilor", a avertizat medicul Raed Arafat, duminica trecută, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

