O reclamă în favoarea vaccinării anti-COVID scandalizează populația și medicii, care au cerut retragerea ei, în Australia

Spotul începe cu avertismentul că imaginile care urmează reprezintă simptomele unui pacient cu o formă gravă a infecției cu COVID.

Într-adevăr, imaginile prezintă o femeie tânără, pe un pat de spital, intubată, care se chinuie să respire. La un moment dat, pacienta pune mâna pe tubul prin care i se furnizează aer, ca și cum acest gest i-ar ușura suferința.

Mesajul de la final este: "COVID-19 poate afecta pe oricine. Rămâneți acasă. Testați-vă. Programați-vă la vaccinare".

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw