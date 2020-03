Scenariu dur lansat de medicul care a eradicat vărsatul de vânt: "Coronavirusul poate infecta un miliard de oameni" 

Dacă într-un discurs ţinut în 2006 la TED Talk, Brilliant descria cum arată o pandemie, el spune acum că această criză de coronavirus are potenţialul să infecteze mai mulţi oameni decât a prezis el atunci.

"Cred că are potenţial să infecteze un miliard de oameni. Sunt optimist, pentru că e un virus particular, care are o rată de morţi relativ mică, în comparaţie cu variola sau altele, rata mortalităţii este mai mică decât în alte cazuri. Dar în termeni de perturbare, este aşa cum mă temeam.

Sunt absolut convins că vom avea un antiviral care funcţionează, dar va dura o perioadă până când vom afla care sunt bune şi care nu. Vorbesc mereu despre un vaccin, dar e posibil şi sunt optimist că vom găsi un antiviral care nu doar că vindecă, ci şi previne" a spus medicul pentru postul local din Boston al radioului naţional american (NPR).

Brilliant a lucrat ca şi consilier la filmul Contagion şi spune că pandemia actuală nu va fi la fel de înfricoşătoare precum cea din film.

"Virusul ficţional din film este mult mai rău. Am făcut acel film ca să luptăm cu sentimentul oamenilor care se gândeau că o pandemie nu e atât de dificilă, după ce au văzut cum e gripa porcină. Am vrut să rearanjăm sentimentele oameniilor, să înţeleagă ce e o pandemie reală".

