Ședință de Guvern pentru prelungirea stării de alertă. Ar putea fi anunțate noi măsuri de relaxare

În ședința de Guvern de luni se va lua în calcul prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă. Ar putea fi anunțate noi măsuri de relaxare.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că luni va avea loc şedinţa de Guvern în care se vor lua noile măsuri privind starea de alertă.

”Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11.00, la 12.00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat - că am avut mai multe solicitări - să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. (...) Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară”, a spus Ludovic Orban.

Prelungirea stării de alertă nu s-a putut decide joi din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că va cere prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, în contextul în care la noi apar zilnic tot mai multe cazuri noi de COVID-19, media depăşind mia de cazuri.

Vă amintim că pe 14 august 2020 Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile pe teritoriul României, începând din data de 16 august.

Coronavirus în România, 13 septembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului a publicat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. În ultimele 24 de ore, zeci de români au murit din cauza infecției cu COVID-19 și a altor boli de care sufereau.

Până duminică, 13 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 103.495 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

43.025 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.283 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 364 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

