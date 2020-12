Primul român infectat cu coronavirus s-a infectat din nou: "Eu şi virusul începem să ne împrietenim"

Sergiu Sgurescu a anunţat, astăzi, într-o postare pe Facebook că a intrat, din nou, în carantină, după ce testul a arătat că s-a reinfectat.

“Carantina part. 2 Am reușit performanța sa fiu infectat și a doua oară cu Covid-19 Și acum e la fel ca prima data.

Eu și virusul începem sa ne împrietenim”, spune Sergiu în postarea de pe Facebook.

Sergiu este primul român care s-a infectat cu coronavirus, fiind declarat de ministrul Sănătăţii, la acea vreme, respectiv în februarie 2020, "pacientul zero".

Tânărul de 25 de ani din comuna gorjeană Prigoria a fost diagnosticat cu coronavirus prima oara pe 26 februarie 2020. A fost adus în Capitală, la Institutul „Matei Balş”, iar pe 1 martie era deja externat, pentru că toate testele au arătat că se vindecase. Nu a putut să meargă însă acasă, pentru că toată familia lui era în carantină.

"Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a declarat Sergiu Sgurescu, într-un interviu acordat pentru Mediafax.