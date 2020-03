Primul român vindecat de coronavirus: „Nu e chiar aşa de rău cum pare. E ca o răceală”

Într-un interviu acordat Mediafax, Sergiu Sgurescu a afirmat că nu a avut niciun simptom și că infecția cu coronavirus e ca ”o răceală care se tratează”.

„Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a declarat Sergiu Sgurescu.

Tânărul de 25 de ani din comuna gorjeană Prigoria a fost diagnosticat cu coronavirus pe 26 februarie. A fost adus în Capitală, la Institutul „Matei Balş”, iar pe 1 martie era deja externat, pentru că toate testele au arătat că se vindecase. Nu a putut să meargă însă acasă, pentru că toată familia lui este în carantină.

„Şi dacă e să fie, până la urmă e o răceală, o gripă care se poate vindeca, adică nu e aşa rău. Nu trebuie să fie panică aşa mare, pentru că e o răceală care se tratează”, a mai spus primul român diagnosticat cu COVID-19.

Potrivit specialiștilor, rata mortalității în cazul infecției cu noul coronavirus este în jur de 3,5%.