Avertismentul unui medic: Femeile la ovulaţie şi gravidele ar putea avea probleme cu accesul în clădiri după 15 mai

Dr. Cornelia Scărlătescu, specialist în medicină internă, susține că femeile la ovulație și gravidele în primul trimestru ar putea avea probleme cu accesul în cladiri după 15 mai.

„De la 15 mai se spune ca se va interzice accesul in magazine, mijloace de transport, institutii daca ai peste 37 de grade. Mai mult, ai putea avea neplaceri in sensul trimiterii la consult medical, testare, etc. Sper, insa, ca limita de termoscanare sa nu fie 37 de grade. Asta pentru ca vine vara si oamenii se incalzesc, temperatura bazala este mai mare seara decat dimineata, poate ajunge la 37,1 - 37,2 grade si toate femeile fertile aflate la ovulatie au o temperatura bazala mai mare cu 0,4-0,5 grade fata de zilele dinaintea ovulatiei, deci in jur de 37,1 - 37,2 de grade.

Mai mult chiar, temperatura bazala se poate mentine peste 37 de grade in urmatoarele saptamani, pana la inceputul trimestrului al doilea de sarcina, daca a avut loc conceptia si nidarea produsului de conceptie in uter.

Si alte circumstante cresc temperatura bazala, cum ar fi: Arsuri solare severe; Insolatia (cauzata de expunerea la temperaturi ridicate); Efort fizic intens; Eruptia dentara; Stres; Somn sub 3 ore; Consum de alcool cu o seara inainte.

Anumite tipuri de cancer, intoxicatii, unele medicamente (antibioticele, antihipertensivele, anticonvulsivantele),

unele boli autoimune si inflamatorii (inclusiv artrita reumatoida si boala Crohn), prezenta unor cheaguri (trombi) pot creste temperatura bazala, in afara afectiunilor bacteriene, virale sau produse de alti patogeni. Cred ca o limita mult mai rezonabila pentru scopurile de screening termic al populatiei ar trebui sa inceapa de la 37,4-37, 5, cel putin pentru femei”.