Ursula von der Leyen cere accelerarea vaccinării în UE. În unele țări, numărul de infectări cu COVID-19 a început din nou să crească

Gestionarea pandemiei reprezintă unul dintre subiectele principale ale reuniunii Consiliului European aflată în curs la Bruxelles.

„Le-am prezentat liderilor politici situaţia furnizării vaccinurilor şi a vaccinării, precum şi estimările până la sfârşitul acestui an. Am înregistrat progrese constante. Am depăşit ţintele de furnizare a dozelor în al doilea trimestru. Dar trebuie să accelerăm în continuare vaccinarea”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

I presented to government leaders the state of play on vaccines delivery & vaccination, and estimates of deliveries until the end of the year.



We have made steady progress. We exceeded our delivery targets for the 2nd quarter.



But we need to speed up vaccination further. #EUCO pic.twitter.com/ktgr7qbCKB