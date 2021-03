Vaccinul Johnson&Johnson a fost aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului

Aceasta aprobare deschide calea pentru Comisia Europeană de a acorda vaccinului american o autorizație de urgență, tot în cursul zilei de joi, pentru introducerea pe piață. Va fi al patrulea vaccin aprobat în UE după BioNTech / Pfizer, Moderna și Oxford / AstraZeneca.

"Cu această ultimă evaluare pozitivă, autoritățile din întreaga Uniune Europeană vor avea o altă opțiune de a combate pandemia și de a proteja viețile și sănătatea cetățenilor lor", a declarat directorul executiv al EMA, Emer Cooke, într-un comunicat de presă.

"Primim cu brațețe deschise avizul pozitiv a EMA cu privire la vaccinul Johnson&Johnson pentru utilizare in Uniunea Europeană.

Acest lucru marchează un alt pas cheie către asigurarea faptului că toți cetățenii pot accesa vaccinuri sigure și eficiente cât mai curând posibil.

Aprobarea din partea Comisiei Europene va urma în scurt timp." a anunțat joi pe Twitter, Stella Kyriakides, comisar european pe Sănătate.

Welcome @EMA_News announcement of a positive opinion on the @JNJNews vaccine for use in ??.



This marks another key step towards ensuring that all citizens can access safe and effective vaccinations as soon as possible. @EU_Commission authorisation will follow shortly.