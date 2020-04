O femeie din Vaslui, către jandarmi: „Avem doi copii cu handicap și ne-ați dat 200 de milioane amendă. Mulțumim pentru abuz”

Trei jandarmi au fost filmați la Vaslui în timp ce grăbeau pasul către duba instituției, cu o femeie revoltată pe urmele lor.

Vasluianca le reproșa nu doar amenda abuzivă aplicată soțului, ci și faptul că se plimbă printre oameni fără maști de protecție și mănuși.

„ Avem doi copii cu handicap și ne-ați dat 100 de milioane amendă („200 milioane” – a corectat-o unul dintre reprezentanții MAI). Niciunul dintre ei nu are mască și mănuși. Mulțumim pentru abuz, domni jandarmi”, a strigat femeia.

Vasluianul amendat a povestit incidentul pe pagina sa de Facebook.

„Ora 21 stau la rand la magazin la 2 metri fata de celalt din fata mea ca sa iau paine la copii pe strada castanilor.un grup de baieti stau in parcare la 6 m de mine ,opreste masina de jandarmi si striga cei din spate veniti la noi.eu stau unde ma aflam iar 2 dintre jandarmi se dau jos si ma intreaba e ce nu vin la ei daca ma cheama,din 4 persoane care stateau la rand doar pe mine ma intreaba ce fac eu afara,eu le zic ca am iesit sa iau paine si unu dintre ei ma intreaba da ce fumezi asa in sictir ,eu nu ii zic nimic,imi iau datele si imi zic ca o sa imi vina 100 de milioane amenda atunci sotia a venit cu telefonul si a inceput sa filmeze ,din filmare se aude ca domnul jandarm Alistar zice ca amenda o sa fie de 200 de milioane ca asa vrea dumnealui”, a scris bărbatul.