Gala Dezvoltăm România Sustenabil, ediția a treia

Evenimentul a fost moderat de Alessandra Stoicescu. | Sursă foto: Antena Group

România traversează, împreună cu restul lumii, una dintre cele mai delicate perioade ale istoriei; pe lângă provocările geo-politice cu care ne confruntăm, schimbările din natură ne vulnerabilizează tot mai mult și ne transformă în martorii unei crize climatice inevitabile.

Costul ei, avertizează cele mai puternice voci ale lumii, va fi resimțit de fiecare dintre noi prin taxe ascunse, creșteri de prețuri și chiar urmări ale dezastrelor naturale. Însă nu este târziu pentru a pune frână în fața efectelor schimbărilor climatice. An de an, marii jucători ai economiei, împreună cu societatea civilă, pun umăr la umăr ca să clădească singura cale ce ne poate îndrepta spre traictoria corectă: cea a sustenabilității. Dialogul, urmat de fapte, este cu atât mai important cu cât pe această cale mergem în tandem cu copiii noștri.

Dincolo de orice metaforă, calea pe care o alegem pentru a ajunge în orice destinație influențează cel mai mult amprenta de carbon - adică indicatorul emisiilor totale de dioxid de carbon cauzate atât direct, cât și indirect de o anumită activitate. Spre exemplu, cercetările recente arată că, la nivel global, turismul produce 8% din emisiile totale de gaze cu efect de seră. De aceea, în transporturi companiile au venit cu alternative sustenabile de deplasare, iar specialiștii ne îndeamnă, pe de altă parte, să ne planificăm atent călătoriile, să consumăm produse alimentare locale, să reducem risipa alimentară și să alegem unități de cazare prietenoase cu mediul.

De altfel, sustenabilitatea se bazează pe bun simț, pe respect față de mediul înconjurător, dar și față de semeni.

Pentru a treia oară la rând, gala „Dezvoltăm România Sustenabil” a strâns laolaltă oameni cu inițiative lăudabile în sfera sustenabilității, i-a premiat și i-a încurajat să îi inspire, mai departe, și pe alții spre a lăsa comunității din care fac parte un „mâine” mai bun. Evenimentul a fost moderat de Alessandra Stoicescu, directorul executiv al Intact Media Group - cel mai mare business cu capital românesc de pe piața locală de media.

Gala a început cu un mesaj emoționant, dar puternic în același timp, transmis de către Sara, fetița Alessandrei Stoicescu, și de către prietena ei, Maia- care le-au amintit celor din public cât de strânsă este legătura dintre natură și oameni, dar și cât de simplu este să avem grijă de ceea ce ne înconjoară și ne ajută să ne dezvoltăm în armonie. „Despre ele este vorba”, a subliniat moderatoarea, care a mai explicat și faptul că prin intermediul copiilor noștri putem înțelege în profunzime acest concept – sustenabilitatea - ce poate părea lipsit de conținut la prima vedere.

Clar și răspicat Antonio Gutteres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, spune că a sosit momentul adevărului. Mesajul video difuzat în cadrul galei a amintit că ne aflăm la zece ani distanță de la adoptarea Acordului de la Paris, când ne-am asumat ținta de a limita pe termen lung încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, ambiție ce „atârnă de un fir de ață”, avertizează secretarul general al ONU. „Adevărul este că lumea aruncă cu emisii atât de repede încât, până în 2030, o creștere mult mai mare de temperaturi este aproape garantată. Ne jucăm < > cu planeta noastră. Avem nevoie de o rampă de ieșire de pe autostradă spre iadul climatic. Adevărul este că deținem controlul asupra roților. Limita de 1,5 grade Celsius este încă posibilă”, spune Antonio Gutteres, care mai adaugă că vorbim, totuși, despre o limită pe termen lung; măsură pe zeci de ani, nu luni sau ani. „Diferența dintre 1,5 și două grade ar putea fi diferența dintre extincție și supraviețuire pentru unele state insulare mici și comunități de coastă. Costul acestui haos îi lovește pe oameni acolo unde îi doare cel mai tare: de la lanțuri de aprovizionare întrerupte, până la creșterea prețurilor, creșterea insecurităților alimentare, case și afaceri neasigurate. Acea factură va continua să crească”.

Chiar dacă emisiile vor ajunge la zero mâine, un studiu recent a constatat că haosul climatic va costa în continuare cel puțin 38 de trilioane de dolari pe an până în 2050, mai spune Gutteres. „Este o rușine faptul că cei mai vulnerabili sunt blocați, luptându-se cu disperare să facă față unei crize climatice pe care nu au creat-o ei. Nu putem accepta un viitor în care cei bogați sunt protejați în bule de aer condiționat, în timp ce restul umanității este lovit de vremea letală, pe țărmuri de nelocuit”. Astfel, extrem de important, adaugă oficialul ONU, schimbările climatice sunt „mama” tuturor taxelor ascunse, plătite de oamenii de rând, de comunitățile vulnerabile. „Suntem noi, popoarele, versus poluatori și profitori. Împreună putem câștiga. Dar este timpul ca liderii să decidă de care parte sunt. Mâine va fi prea târziu. Acum este timpul să ne mobilizăm. Acum este timpul să acționăm. Acum este momentul să livrăm. Acesta este momentul nostru de adevăr”, a concluzionat secretarul general al ONU.

În cadrul galei „Dezvoltăm România Sustenabil” a fost prezent și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet care a vorbit atât despre responsabilitatea individuală, cât și despre unul dintre cele mai importante proiecte implementate în România și anume sistemul de garanție-returnare. „Sustenabilitatea este definită atât de frumos de copii! Eu, personal, am învățat-o de la bunicii mei. În calitate nu de ministru, ci de tată a trei copii încerc să o transmit mai departe, generației viitoare. Sustenabilitatea înseamnă a consuma atât cât îți permite mediul înconjurător, înseamnă a lăsa și generațiilor următoare un mediu la fel de bun pe cât l-ai avut tu și înseamnă a avea grijă de resurse, a avea grijă de mediu, a ține sub control poluarea și multe alte lucruri de bun simț, simple”, a spus ministrul, în cadrul galei. Deja schimbările climatice afectează România - fie că discutăm despre fenomene meteo extreme, fie că discutăm despre secetă, despre caniculă și ne pregătim de o vară caniculară, a adăugat Mircea Fechet.

Una dintre cele mai importante măsuri sustenabile luate de statul român după modelul european este implementarea sistemului de garanție-returnare.

„Din 2018 și până anul trecut acest sistem a fost amânat de mai multe ori. A venit momentul la care, alături de producători, alături de comercianți, dar, cel mai important - alături de românii care își doreau o țară mai curată - am decis să nu amânăm acest sistem. A fost un pariu pe care eu astăzi îl pot cataloga ca fiind câștigător pentru că, probabil, constatăm cu toții, ne-am ținut această promisiune și anume aceea de a face România mai curată decât era. Fără îndoială, țara noastră devine mai curată în fiecare zi și datorită sistemului de garanție-returnare”, a concluzionat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Prezent la eveniment, László Borbély, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului şi coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a avut, de asemenea, un mesaj sugestiv. „Am în mână un cub rubic cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Cred cu tărie că și viața noastră e ca acest cub. Piesele nu sunt la locul lor și ar trebui să punem aceste piese ale cubului magic la locul lor și, atunci, avem sustenabilitate, avem o viață lungă fericită. Ăsta e secretul- să facem cu toții cubul nostru rubic”, a spus acesta. În același timp, oficialul a amintit de unul dintre cele mai frumoase proverbe românești, respectiv „Omul sfințește locul”, lucru pe care îl fac și cei prezenți la gala „Dezvoltăm România Sustenabil”.

„Când am înființat departamentul, în 2017, am avut două provocări mari: să creăm un cadru instituțional care să funcționeze. Este foarte complicat. A doua provocare a fost: < > Când spui de sustenabilitate e, de fapt, o schimbare de mentalitate sau să ai această mentalitate; empatie, inspirație, inițiativă, lucruri pozitive, energie pozitivă. Și iubire; eu zic că fără iubire nu prea putem să facem nimic, dar, nu în ultimul rând - leadership. Ne uităm în jur și vedem că e lipsă de leadership. Hai să facem mai mult! Avem una dintre cele mai frumoase țări din lume, avem oameni minunați”, a încheiat László Borbély.

Mesajele din deschiderea galei au fost urmate de premierea companiilor care, pe lângă un business sustenabil, au reușit să creeze povești și modele în societate.

Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs, Vodafone România, a primit premiul pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă, Sustainable Cities and Communities. Vodafone România susține, de două decenii, unicul serviciu de salvare montană din România, Salvamont. „În 20 de ani am învățat împreună că ceea ce este important se traduce în trei cuvinte: durată, încredere și evoluție continuă. Fără aceste trei elemente parteneriatul Vodafone - Salvamont ar fi rămas un call-center de urgență. Cu aceste trei ingrendiente parteneriatul salvează, în schimb, vieți. Și sunt recunoscătoare companiei care face acest lucru posibil. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au înțeles că un parteneriat nu este numai despre o investiție financiară. Este despre muncă împreună”, a transmis Alexandra Olaru care l-a invitat pe scenă pentru apreciere pe Sabin Cornoiu, președintele Salvamont. De altfel, reprezentanta Vodafone a predat, mai departe, ștafeta sustenabilității Asociației Culturale PLAY- pentru proiectul < > reprezentată la eveniment de către Cosmin Marcu, Development

Nicolae Bănică, CEO, OSCAR Downstream, a fost premiat pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Quality Education OSCAR Downstream. Acesta a vorbit în cadrul galei despre caravana reciclării creative- care înseamnă conștientizarea efectelor asupra consumerismului, asupra mediului înconjurător. „Proiectul se desfășoară din 2023 în patru județe, având undeva la 36.000 de beneficiari, direcți sau indirecți. Anul acesta l-am extins la opt județe, urmând să îl continuăm și în următorii ani. El se adresează elevilor, părinților acestora și profesorilor. Acțiunile presupun reutilizarea materialelor care, altfel, ar fi ajuns în gropi de gunoi sau poate în natură, nu știm”, a spus Nicolae Bănică. Ștafeta sustenabilității a fost predată asociației PlaYouth, reprezentată de Ana Stănescu.

Despre educație a amintit și Roxana Marcu, Specialist CSR și Educație Financiară, în cadrul BCR- companie care a primit premiul pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Sustainable Cities and Communities. „Rolul nostru ca bancă este să educăm, să susținem proiectele care ajută comunitățile să se dezvolte și să stimulăm finanțările verzi. Una dintre cele mai grele discuții pe care ni le-am asumat a fost să îl ajutăm pe client să înțeleagă de ce este important să integreze sustenabilitatea în business. Organizațiile mari au experți. Cu IMM-urile este mult mai greu”, a menționat Roxana Marcu. Premiul special înmânat de aceasta a mers către Let`s Do It Romania!- reprezentat la gală de către Mirela Constatin.

În cadrul galei „Dezvoltăm România Sustenabil” au fost recunoscute și meritele transportatorului național de gaze, Transgaz, pentru extinderea infrastructurii în toată țara- cu impact pozitiv asupra economiei naționale, prin crearea de noi locuri de muncă și stimularea dezvoltării economice.

„Viitorul este al copiilor noștri. Prin toate investițiile pe care noi le realizăm în comunități contribuim la dezvoltarea economiei locale și, per ansamblu, la dezvoltarea economiei naționale. Acolo pe unde trec conductele, firesc, crește standardul de viață al locuitorilor, al tuturor ce înseamnă infrastructură socială în acea zonă. Este foarte important să fim uniți pentru un mediu sănătos”, a transmis Elisabeta Ghidiu, Director Departament Strategie şi Management Corporativ, în cadrul Transgaz. Aceasta a predat ștafeta sustenabilității Asociației Telefonul Copilului, reprezentată de Cătălina Surcel.

Carrefour România continuă demersurile pentru tranziția către o alimentație sănătoasă și sustenabilă, bazată pe produse curate, calitative și prietenoase cu mediul înconjurător. Alina Gamauf, membru în Comitetul Executiv, Carrefour România, a primit premiul pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Good Health and Well Being. „Încercăm, în mod constant, să contribuim și să ne aducem aportul, să spunem < > de câte ori avem ocazia. Venim după mai mult de un an și jumătate de muncă la primul proiect de gastronomie sustenabilă; proiect susținut de Ministerul Educației. Ne dorim să putem contribui la educația generațiilor viitoare în ceea ce privește risipa alimentară, un consum și utilizarea responsabilă a alimentelor. Ne pregătim să lansăm și un manual de gastronomie sustenabilă până la finalul anului școalar. Cei peste 1.100 de copii care sunt implicați astăzi în mod activ cu siguranță își doresc să își vadă roadele muncii de pe băncile școlii”, a declarat Alina Gamauf. Carrefour România a predat ștafeta sustenabilității fundației WorldSkills România, reprezentată în cadrul evenimentului de Victor Dumitrache, director de program.

De componenta sustenabilă a business-urilor țin cont investitori din toate sectoarele. De pildă, NIRO Investment Group a fost premiat de către Intact Media Group pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Sustainable Cities and Communities. Prezent la Gala „Dezvoltăm România Sustenabil”, Christophe Chamboncel, Director Executiv NIRO Investment Group, a vorbit despre una dintre clădirile emblematice ale Bucureştiului, mai exact Grand Hotel Boulevard, devenit Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest. „Poziționat într-o clădire istorică excepțională, construită în 1857 de către arhitectul Alexandru Orăscu, hotelul a fost revitalizat printr-un proces meticulos. În cadrul acestui proces ne-am dedicat nu doar restaurării clădirii, o splendoare, un pionierat al luxului, dar și integrării standardelor confortului și ale sustenabilității. Fiecare detaliu a fost creat nu doar pentru a reflecta calitatea și standardele exclusive ale unui hotel de lux, dar și pentru a păstra respectul cultural și patrimoniul istoric a acestei locații remarcabile. Suntem determinați să integrăm principiile sustenabilității mai mult decât atât, cu mai multe inițiative”, a mărturisit Christophe Chamboncel. NIRO Investment Group susține Asociația Culturală Lanto-Magia Muzicii și i-a predat, mai departe, ștafeta sustenabilității.

Penny România este o altă companie care își îndreaptă constant atenția către sustenabilitate. Retailerul contribuie pe plan local la reducerea pierderilor și a risipei alimentare. Doar în cadrul Colectei Naționale de Paște s-a strâns un total de 95.455 kilograme de alimente care au ajuns la persoane vulnerabile. ”Unul din patru copii, la nivel mondial, trăiește în sărăcie alimentară severă, din cauza inegalităților, din cauza conflictelor și bineînțeles din cauza schimbărilor climatice. Dacă ne uităm la Romania, o să vedem că situația este similară, din păcate. Noi putem să schimbăm toate aceste statistici, avem această putere. Noi, la Penny, în fiecare zi încercăm să participăm la eradicarea foamei, să aducem zâmbetul pe buzele unui copil, și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să faceți asta în fiecare zi. Cu un singur măr putem să schimbăm zâmbetul unui copil și, de asemenea, putem să avem noi sufletul mai plin și mai liniștit”, a spus Irina Butnaru, Head of Corporate Communications & Spokesperson PENNY REWE.Penny a acordat premiul special asociației Habitat for Humanity România.

Tot pe categoriile vulnerabile se focusează și E.ON România care, în cele trei ediții din 2023 ale campaniei Dăruiește Lumină, a donat aproape 2 milioane de kWh de energie către zece instituții sociale și de educație. „Aş spune că sustenabilitatea este da, despre o lume mai bună, dar nu putem să vorbim despre o lume mai bună atâta vreme cât nu facem tot ce ne stă în putinţă pentru a estompa inegalităţile, indiferent că vorbim despre sărăcie energetică, despre accesul la educaţie, despre şansa la o viaţă mai bună printr-o sănătate de calitate. În ceea ce ne priveşte la E-ON privim responsabilitatea nu ca o parte a strategiei noastre, ci ca însăşi strategia noastră şi de aceea încercăm să ne implicăm activ în comunităţile din care facem parte”, a declarat Claudia Griech, CEO, E.ON Energie România. Aceasta a înmânat ștafeta sustenabilității Melaniei Medeleanu de la Asociația Zi de Bine.

În cadrul galei „Dezvoltăm România Sustenabil” sistemulCoca-Cola a fost premiată pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Responsible Consumption and Production. Jucătorul a inaugurat propria unitate de producție internă de PET reciclat și a făcut, astfel, tranziția întregului portofoliu de PET la 100% PET reciclat, ceea ce se traduce printr-o reducere semnificativă de emisii de carbon generate. „Credem într-o economie circulară, acea economie unde reducem cât putem de mult deșeurile și folosim cât se poate de mult resursele valoroase pe care le avem. Ambalajele noastre nu vrem să devina deșeuri atât pentru impactul pe care îl au asupra mediului, dar și pentru faptul că reprezintă o resursa valoroasa și avem o abordare globala aici în care ne uitam la ele pe tot ciclul de viață de la modul în care sunt proiectate și fabricate și bineintelescu investițiile de rigoare în producție, dar și cum își termina ciclul prin reutilizare, reciclare și o ultima componenta, implicarea în comunitate”, a declarat Mihaela Niță, Public Affairs Manager, Coca-Cola România. În același timp, Alice Nichita, Corporate Affairs and Sustainability Director, Coca-Cola HBC România, a explicat ce înseamnă pentru gigantul din industria băuturilor carbogazoase parcurgerea acestui drum.

„Pentru noi sustenabilitatea înseamnă inovație, linia de la Ploiești, fabrica de la Ploiești în care decontaminăm fulgi de pet pentru a produce preformele < >, este o fabrică în fabrică și a fost nevoie de mult curaj, în primul rând, pentru ca echipa din Ploiești să învețe și să descopere ce poate face într-un domeniu total nou. Nu întâmplător, anul trecut a coincis inaugurarea liniei de reciclare < > la Ploiești cu inaugurarea sistemului de garanție-returnare. Pentru că sustenabilitatea nu înseamnă doar inovație - înseamnă și curaj și am fost printre cei care au susținut încă de la început, încă din faza de idee, implementarea sistemului de garanție-returnare în România”, a spus Alice Nichita în cadrul galei organizate de Intact Media Group. Coca-Cola a nominalizat mai departe Asociația Tășuleasa Social, reprezentată la eveniment de Iulin Gabor, manager de proiect.

Contribuții la fel de importante în sfera sustenabilității a înregistrat și Holcim România, cel mai mare producător de materiale de construcţii din România după cifra de afaceri. Compania a fost premiată pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Good Health and Well Being. În 2023, 11 unități sanitare din județele Alba, Argeș, Bihor, București, Buzău, Neamț și Dâmbovița au primit sprijin financiar din partea Holcim România. Peste 60% din sponsorizările Holcim sunt direcționate către spitale, doar spitalul Marie Curie din București primind fonduri de peste 1 milion de euro. „Holcim se implică foarte mult în proiecte de sănătate, educație și mediu. În ultima perioadă ne-am axat foarte mult pe sănătate și am avut norocul și oportunitatea de a întâlni oameni cu care putem să schimbăm paradigme și munți, niște oameni extraordinari”, a mărturisit Alina Cristea, Director CSR și Programe Educaționale, Holcim România. Compania a oferit mai departe premiul special medicului Cătălin Cîrstoveanu, cel care a revoluționat, împreună cu echipa sa, sistemul de sănătate al spitalului Marie Curie din Capitală.

Tot pentru grija față de resursa umană a fost premiat și retailerul Kaufland - „Angajator de top” pentru a noua oară în România, o certificare acordată de către Top Employers Institute din Olanda. „Tot timpul ne străduim şi ne dorim să îmbunătăţim condiţiile de muncă, decente şi desigur sustenabile, la Kaufland. Şi dacă nu mă credeţi pe cuvânt, deşi eu lucrez de peste 13 ani la Kaufland şi de mult nu m-am mai gândit să plec de acolo, o să vă dau şi nişte cifre. Anul trecut, în 2023, am avut beneficii în valoare de peste 35 de milioane de euro. Indiferent dacă vorbim de beneficii în natură, de asigurare de viaţă sau sănătate, de vouchere de vacanţă, desigur, avem şi din acestea- în valoare de 1,4 milioane de euro. A doua cifră pe care v-o dau este cea de 17 mii de angajaţi Kaufland; fiecare dintre ei susţine alţi şase angajaţi ai economiei din România. În total, Kaufland România susţine o sută de mii de angajaţi în economia românească. Avem în acest an 448 de colegi cu nevoi speciale sau cu dizabilităţi. Dar mai avem încă 700 de poziţii deschise, aşa că dacă doriţi să aflaţi informaţii mai multe despre acest lucru intraţi vă rog pe siteul www.cariera.kaufland.ro”, a spus Anna Katharina Scheidereiter, manager CSR Kaufland. Aceasta a nominalizat în cadrul galei Fundația pentru Dezvoltare a Societății Civile, reprezentată de Ionuț Sibian, director executiv.

Compania daneză Novo Nordisk a fost premiată, de asemenea, în cadrul galei „Dezvoltăm România Sustenabil” pentru țintele atinse in cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Good Health and Well Being. „Novo Nordisk este o companie farmaceutică, ea a fost fondată acum mai bine de o sută de ani, de un câștigător al premiului Nobel pentru medicină. Dacă vă întrebați cine a descoperit cum se oxigenează sângele, el este August Kroch, soția lui era bolnavă de diabet, o chema Marie. Pe vremea aceea se murea de diabet. Au aflat că doi canadieni au inventat o injecție, insulină, care este un hormon în corpul nostru a cărui deficiență poate să ducă la moarte în anumite tipuri de diabet. Dar ei nu au fost numai oameni de știință, clar au fost antreprenori, pentru că le-au spus canadienilor < > Canadienii au zis da. Novo Nordisk a fost înființat astfel. Și de atunci ajută viețile pacienților să se schimbe în bine, pecienți bolnavi de diabet, obezitate, boli rare”, a povestit Irina Ionescu, Senior Director of External Affairs. Aceasta a predat ștafeta sustenabilității partenerilor de la Asociația Națională a Hemofilicilor din România, reprezentată de Valentin Brabete.

Grupul Heidelberg Materials a fost premiat în cadrul evenimentului moderat de Alessandra Stoicescu pentru obiectivele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Climate Action. „Suntem o companie care exploatează cariere în diverse locuri din lume. Producem clincher care este materialul de bază din care se face cimentul. În urma procesului există, în mod normal și natural, emisie de CO2. Avem responsabilitatea și obligația să încercăm să găsim soluții de a decarboniza, de a reduce impactul asupra mediului. Suntem prima companie care lansează anul acesta o investiție în Norvegia- prima instalație care vă capta emisiile de CO2 din procesul tehnologic, captat și stocat, oferind acest produs atât la nivel local în zona respectivă, cât și la nivel global. Și în Romania facem eforturi pentru decarbonizare, pentru oferirea de servicii și produse cu amprentă redusă de CO2”, a declarat Bogdan Arnăutu, ESG and Communications Manager, Heidelberg Materials România. Acesta a predat ștafeta sustenabilității asociației Volunteer for Life, reprezentată în cadrul galei de către Ionuț Ursu.

De altfel, evenimentul aflat la a treia ediție a unit oameni cu povești de succes din toate sectoarele economiei. Spre exemplu, Beko România are la Ulmi una dintre cele mai moderne și sustenabile fabrici din Europa. De la inaugurarea ei, consumul de energie per produs a scăzut la mai puţin de jumătate, cel de apă cu 60%, iar pierderile au fost reduse cu peste un sfert. Alessandra Stoicescu i-a înmânat lui Gabriel Adrian Eremia, Marketing & Product Management Director, premiul pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Responsible Consumption and Production. „Avem cea mai sustenabilă fabrică din industrie, este o mândrie pentru România, dar în primul rând este o mândrie pentru mine. Lucrând de ani în compania asta am fost acolo când am cumpărat terenul, am fost acolo când am băgat prima lopată în pământ, când am făcut prima conferință de presă și am fost acolo acum când ajungem să exportăm din România în 40 de țări produse făcute în România”, a spus aceasta. Beko a oferit premiul special companiei Oxygen, reprezentată în cadrul galei de către Tereza Tranaks.

Unul dintre cele mai importante proiecte din zona sustenabilității, despre care a amintit, de altfel, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor în debutul galei este sistemul de garanție-returnare, administrat de RetuRO SGR. Gemma Webb, , CEO & Președinte al directoratului RetuRO SGR, cea care a primit premiul pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Partnerships for the goals, a vorbit pe scena galei despre succesul implementării acestuia. „Este un sistem < >, avem doar șase luni în care am reușit, cu toate astea, să colectăm peste 500 de milioane de tone de ambalaje. Am vândut reciclatorilor peste 29 de milioane de tone dintre acestea. Este una dintre cele mai inițiative din economia circulară din România. Oamenii s-au implicat activ, ceea ce s-a văzut în cantitatea de ambalaje colectată”, a spus Gemma Webb. Aceasta a predat ștafeta sustenabilității către ING România- reprezentată la eveniment de Mircea Grigore, Senior Transaction Manager.

Creșterea gradului de educație și incluziune financiară în România reprezintă unul dintre obiectivele stabilite de Mastercard- fapt pentru care compania a primit premiul pentru Quality Education. „ Aș spune că educația este cea mai valoroasă investiție. Prin educație, formare, acces la resurse financiare și tehnologie oamenii pot deveni lideri puternici ai schimbării. Tot ceea ce facem în cadrul Mastercard, începând de la operațiuni de zi cu zi până la parteneriate pe termen lung pun bazele misiunii de a construi o economie digitală, durabilă și incluzivă, iar educația este o componentă esențială în această misiune. De la campanii de utilizare a cardului în mijloacele de transport până la programe în școli sau inițiative precum Ziua Educației financiare. Sunt pași importanți în creșterea educației financiare în rândul tuturor categoriilor de vârsta”, a declarat Camelia Bichir, Director Account Management. Aceasta i-a predat ștafeta sustenabilității lui Robert Anghel, Director general adjunct Business al Salt Bank.

Un alt jucător premiat pentru contribuția sa în domeniul sustenabilității este Evryo. Prin proiectul Generatorii de bine angajații companiei sunt încurajați să propună soluții la problemele sociale cu care se confruntă în comunitățile din care provin. „În ultimii ani am scăzut amprenta de carbon cu 30-35% în compania noastră, în activitatea de zi de zi. Avem planuri clare și ținte clare pentru viitor- să scădem amprenta de carbon cu 50% până în anul 2030. Avem plan de acțiuni pentru fiecare an și ce vreau să spun este că la început a fost foarte dificil pentru că toți angajații au spus că nu este posibil și că trebuie să alegem daca vrem profit sau daca vrem să fim responsabili și să facem lucrurile mai responsabil. Acum, după câțiva ani, vedem și știm că este posibil”, a declarat Ondrej Safar, CEO-ul Evryo. Compania din domeniul energiei a predat ștafeta sustenabilității partenerilor de la COMRANADO, reprezentați la gală de către directorul general și acționar principal, Petre Combei.

Și industria tutunului se aliniază standardelor sustenabilității, Philip Morris implementând o serie de proiecte în acest sens.. „Noi suntem o companie care a mizat curajos pe trecerea în istorie a țigărilor clasice și migrarea către alternative mai puțin nocive, dar există inițiative sustenabile și vreau să remarc că și pentru noi în ultimii doi ani au fost făcute eforturi, inițiative, proiecte care să adică sustenabilitatea în prim-plan”, a subliniat Emma Zeicescu, directorul de comunicare al Philip Morris.

Pentru al treilea an, consecutiv, OMV Petrom finanțează Fondul Prahova pentru Educație. Practic, jucătorul alocă granturi pentru susținerea proiectelor educaționale dezvoltate de către ONG-uri, unități de învățământ sau de către instituțiile publice din județul Prahova. În cadrul galei Dezvoltăm România Sustenabil, Alessandra Stoicescu i-a înmânat premiul pentru Quality Education lui Adrian Nicolaescu, Director Optimizare Lanț Valoric Regiunea Est, OMV Petrom. „OMV Petrom participă cu multe proiecte la sustenabiliate și la avea o țară mai bună și mai frumoasă. A investi în educație este fundamental și este un lucru pe care trebuie să îl faci pe termen lung, iar noi, alături de Fundația Comunitară Prahova, prin Fondul pentru Educație Prahova pe care l-am constituit împreună, reușim să contribuim la educația copiilor din comunitatea Prahova”, a spus Adrian Nicolaescu. OMV Petrom a nominalizat în cadrul galei pentru inițiativele remarcabile în domeniul sustenabilității Fundația Comunitară Prahova, reprezentată de Bianca Dăniță.

Lanțul binelui este completat, pe plan local, de către distribuitorul și furnizorul de energie Engie. Amalia Anghel, Head of Corporate Communication, a primit în cadrul galei premiul pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă No Poverty. „Noi, la Engie, avem un crez. Nu avem o planetă <>, avem o singură planetă și trebuie să utilizăm resursele ei cât mai responsabil și mai eficient posibil”, a subliniat Amalia Anghel. Aceasta i-a nominalizat pentru proiectele sustenabile pe cei de la Asociația Micul Geniu.

Prezenți la eveniment au fost și reprezentanții Altex, o altă companie care susține proiectele durabile. Spre exemplu, echipa Altex contribuie la sistemul național de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. În numele companiei, Edvin Abdulachim, directorul comercial, a primit premiul pentru obiectivele atinse în cadrul Climate Action. „Am început această activitate de peste zece ani, chiar atunci cand acest subiect nu era atât de la modă, acum toată lumea aleargă după mediu, protejarea mediului. Am început prin forțe proprii, de fapt am continuat pentru mulți ani prin forțe proprii, am dezvoltat două infrastructuri semnificative în cadrul magazinelor Altex, Media Galaxy, unde clienții pot preda aparatura veche pentru a fi colectată și îndrumată către punctele de reciclare, pentru reciclare corectă a respectivelor deșeuri. Noi activăm în piața de DEE-uri, așa cum sunt ele cunoscute, deșeuri de echipamente electronice și electrice și reușim să luăm în primul rând prin punctele de colectare, cele peste 135 de puncte de colectare din toata țara. În plus avem un program care se derulează de mulți ani, cred că de aproape 10 ani, de Buy-Back, așa îl numim noi. Clientul își achiziționează un proiect electrocasnic nou și în momentul livrării produsului la client poate preda un electrocasnic vechi, noi îl ridicăm gratuit, în plus oferind un voucher pentru achiziții ulterioare. Am observat că asta este cel mai bun argument către client”, a declarat Edvin Abdulachim, care a predat, mai departe, ștafeta sustenabilității organizației Ecotic.

Nuclearelectrica, singurul producător de energie electrică pe baza de tehnologie nucleară din Romania, vizează atingerea eficienței energetice, securitatea energetică și independența energetică. Nu în ultimul rând, însă, compania se focusează pe consumatori. Astfel, exploatarea unităților 1 și 2 a evitat eliberarea a peste 200 milioane de tone de CO2 de la punerea în funcțiune. Luciana-Elena Petrescu, directorul de comunicare al companiei, a primit în cadrul galei premiul pentru Climate Action. „Răspunsul pentru dezvoltarea pe termen lung este energia nucleară. Alături de Social Incubator noi am descoperit o viziune comună despre mentorat și consiliere, împreună am decis să formăm o nouă generație de specialiști, așa cum spune și logo-ul proiectului < >”, a spus aceasta, oferindu-i premiul special Alinei Bulumac.

Nu în ultimul rândg, gala „Dezvoltăm România Sustenabil” a premiat contribuția Romstal în domeniul sustenabilității. De trei decenii, jucătorul oferă soluții de sustenabilitate bazate pe tehnologii inovative și furnizează produse care reduc consumul de energie, apă și emisiile de gaze cu efect de seră. „Schimbările climatice sunt o problemă cu care ne confruntăm din ce în ce mai des și este nevoie ca fiecare dintre noi să facă ceva pentru a-și reduce impactul negativ asupra mediului. La Romstal am început încă de acum zece ani, prin investiții în eficientizarea energetică, în zona de OS managament și a operațiunilor în general. Doar anul trecut, prin intermediul parcurilor noastre fotovoltaice, am reușit să producem energia potrivită pentru a alimenta o comunitate de aproximativ 3.000 de locuințe”, a subliniat Bianca Volintiru, Sustainability Consultant, Romstal. Aceasta a oferit, mai departe, ștafeta sustenabilității asociației SNK - Centrul Seneca Ecologos, reprezentată la eveniment de Valentina Bâcu, manager cultural.

Toți premianții galei au primit, în semn de recunoștință pentru acțiunile lor prietenoase cu mediul, dar și cu oamenii din comunitățile vulnerabile, câte un trofeu din sticlă reciclabilă și piatră natural - simbolizând un copac; cea mai simplă metaforă prin care atât copiii, cât și cei care țin în mâini frâiele planetei văd conceptul de sustenabilitate.

În fond, gala a premiat viața mai sănătoasă, iubirea față de oameni și de natură, și, cel mai valoros, bunul simț.