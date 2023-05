Nimic nu se pierde, totul se transformă. Chiar şi în industrie | Dezvoltăm România Sustenabil

“Nimic nu se pierde, totul se transformă”. O deviză aproape imposibil de aplicat în trecutul nu foarte îndepărtat, dar devenită astăzi literă de lege în mai toate domeniile.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Inclusiv în industrie. Practic, afacerile merg în totală armonie cu preocuparea pentru mediul înconjurător şi angajamentul faţă de comunitate, fără a le fi afectat profitul.

Cum e posibil acest lucru? Folosind resursele proprii sau cele oferite de natură, de la vânt, lumina soarelui şi până la apa de ploaie, fabricile pot acum să se dezvolte cu impact minim asupra mediului. Pe scurt, fac mai mult, folosind mai puţin.

TeraSteel, unul dintre liderii industriei producătoare de panouri termoizolante, structuri metalice şi hale modulare, nu face excepţie şi a transformat sustenabilitatea într-un cuvânt cheie în cadrul companiei.

"Este o iniţiativă la nivel global pe care o urmărim şi noi ca TeraSteel şi încercăm să venim cu cât mai multe produse sustenabile în piaţă.", a spus Cosmin Pătroiu, Director General TeraSteel.

Iar prin sustenabilitate, toată lumea are doar de câştigat: planeta, compania dar şi clienţii. Fie că vorbim de o hală produsă şi livrată la cheie sau doar de panouri sandwich ori structuri metalice zincate, toate pot fi dezasamblate şi relocate atunci când cel care le deţine doreşte acest lucru.

Iar în acest mod, se recuperează 70% din materialul utilizat. Mai mult decât atât, începând din acest an structurile zincate modulare produse de companie se utilizează pentru dezvoltarea de parcuri fotovoltaice cu prindere la sol sau a parcărilor dotate cu sisteme fotovoltaice, ajutându-i astfel, și pe alţii să fie sustenabili. Dar schimbarea începe din propria ‘casă’.

"Încercăm să fim sustenabili în primul rând prin energia pe care o folosim. 50% din energia folosită de compania noastră este din resursă de panouri fotovoltaice.", a mai spus acesta.

Un sfert din totalul emisiilor de dioxid de carbon din Uniunea Europeană provine de la autovehicule: maşini, trenuri, utilaje agricole, dar şi cele folosite pentru manipularea mărfurilor în fabrici. Iar în timp ce în mai toate sectoarele emisiile cu efect de seră au scăzut în ultimii 30 de ani, cele provenite de la motoarele termice au crescut. Dar pas cu pas se face schimbarea.

"Până în anul 2030 toate utilajele folosite în compania TeraSteel vor fi cu emisii de carbon zero.", a mai spus Cosmin Pătroiu, Director General TeraSteel.

În plus, şi angajaţii sunt încurajaţi să folosească maşini prietenoase cu mediul, astfel că în parcarea companiei au la dispoziţie staţii de încărcare pentru automobile electrice. Iar campaniile de împădurire şi ecologizare au devenit o tradiţie an de an.

Au învăţat că respectând mediul, se respectă pe ei. Iar o afacere care îşi satisface nevoile în mod sustenabil, ofera şansa şi generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor.