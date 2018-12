Cris-Tim - O mare afacere de familie

Rosteşti Cris-Tim o singură dată, iar prin minte încep să-ţi treacă, aproape din instinct, o mie de gânduri. Calitate la superlativ, gust autentic, produse adevărate din carne şi, în general, mâncarea în care avem încredere. Şi nu sunt vorbe-n vânt dacă ne gândim că numai în 2017, peste 140 de milioane de produse ale acestui brand au ajuns pe mesele românilor, dar şi dincolo de graniţe.

Zeci de sortimente de specialități, salamuri, cârnați ori crenwurști, toate se fabrică la Filipeștii de Pădure, în Prahova, într-o unitate ce are o capacitate de producție de 150 de tone pe zi. Cris-Tim, însă, este mult mai mult de atât. Lactatele Mugura, produsele ready-meal vândute sub brandul Bunătăți sau divizia de vinuri Casa Timiș sunt toate rezultatul muncii de zi cu zi a unei familii demnă de cinstea unei națiuni întregi. Iar produ- sele fabricate cu măiestrie de mulți ani sunt pe mesele a milioane de români, din păcate plecați în Occident. Așa se face că 500 de tone pleacă lunar peste granițe, în special către Spania, Marea Britanie, Italia, Germania, Cipru și Malta, unde aproximativ 80% din cli- enți fac parte din comunitățile românești. Vedeta companiei și vânzărilor interne cât și la export este Salamul Săsesc, iar aprecierea celor ce pun pe masă aceste produse se vede în livrările care au crescut cu 20% în 2017 și cu 20% în 2018. În prezent, grupul Cris-Tim are 2.600 de angajați, a atins în 2017 o cifră de 145 de milioane de euro (cu aproape 20% mai mult decât în anul precedent), iar pentru 2018 are ca țintă venituri de 170-175 milioane de euro. Prognoza pentru 2019 este și ea pozitivă și prevede o creștere cu 15% a afacerilor.

Garanția gustului bun

Rezultatele impresionante ale grupului Cris-Tim n-ar fi fost posibile fără munca unei familii care a înțeles cât de important e să te pui în pielea fiecărei persoane care îți gustă produsele. Să vezi ce-i place, să vezi ce așteptări are și să vii tot timpul cu ceva mai bun. Astfel, din 1992, Cristina și Radu Timiș au reușit să construiască de la zero o afacere de top și să impună pe piață brandurile proprii. De altfel, denumirea business-ului este un ”joc de cuvinte”, din numele celor doi: Cris – de la Cristina-, Tim de la numele de familie, Timiș.

„Focusul nostru principal a fost permanent pe creativitate, pe construcție, pe inovație și îmbunătățire continuă. Am ascultat tot timpul feedback-urile clienților noștri, chiar și pe cele negative, pentru că din ele am învățat ce așteptări și nevoi are mai de- parte publicul nostru. Am intervenit de fiecare dată într-un timp foarte scurt și am răspuns întotdeauna solicitărilor consumatorilor, deși poate eram după ani întregi de dezvoltare a unui produs” spune Cristina Timiș, fondatoarea Cris-Tim.

