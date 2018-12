E-INFRA - Totul pentru infrastructură

Frații Teofil și Simion Mureșan, împreună cu Marian Pantazescu, au înființat în decembrie 2017 holdingul Electrogrup Infrastructure (E-INFRA). Cei trei dețin câte o treime din entitatea nou înființată, care joacă un rol extrem de important în economia românească, activând în domenii precum infrastructura energetică și de telecomunicații și servicii în infrastructură. „2017 a fost anul în care am aniversat 20 de ani de la înființarea primei companii din grup, an marcat cu două realizări foarte importante: achiziția Netcity, compania care dezvoltă rețeaua metropolitană pentru fibră optică din București, și consolidarea celor 5 companii sub holdingul E-INFRA”, spune Teofil Mureșan. Noua organizare a venit pe fondul creșterii afacerilor grupului, în 2017 avansul față de anul anterior fiind de peste 45%. „Această organizare oferă alinierea tuturor companiilor din grup la strategia comună, îmbunătățirea knowhow-ului prin atragerea de oameni cu expertiză în top managementul holdingului, dar și creșterea vitezei de dezvoltare și crearea celor două verticale principale de business ale grupului: servicii în infrastructura de energie, telecom și construcții civile și operarea propriei infrastructuri”, explică antreprenorul.



O afacere conectată prin investiții



Electrogrup a devenit un nume pe piața românească datorită unei strategii de investiții susținute și a unor proiecte de mare anvergură. Aceeași filosofie urmează să fie păstrată și în perioada următoare, prioritare fiind în prezent investițiile în infrastructura de telecomunicații și energetică. „Vom continua investițiile în dezvoltarea rețelei metropolitane Netcity, iar, în infrastructura energetică, Nova Power & Gas va continua investițiile în rețelele de distribuție de gaze pentru care deține licențe și în studiul de fezabilitate pentru proiectul centralei electrice pe gaz”, spune Teofil Mureșan. Antreprenorul anunță că sunt planuri serioase de extindere, chiar și pe piețe pe care companiile din holdingul celor trei nu operează în prezent. „Provocarea principală va fi Statele Unite, unde subsidiara Electrogrup US a fost înființată în luna octombrie a acestui an”, spune Teofil Mureșan, care însă nu exclude nici achiziții pe piețele devenite deja tradiționale.





În privința modului în care statul român tratează me- diul de business, Teofil Mureșan subliniază nevoia de stabilitate a reglementărilor. Afacerea pe care o condu- ce este una sensibilă la schimbările dese iar cifrele din planurile de dezvoltare sunt puse uneori sub semnul întrebării. „Asta ne afectează cel mai mult business-ul, din perspectiva de investitor activ în infrastructură”, explică antreprenorul. Iar E-INFRA este una dintre cele mai importante companii din infrastructura româneas- că, dovadă fiind suma de peste 100 milioane de euro investiți de companiile din grup în cei 21 de ani de ac- tivitate în infrastructura proprie. „Cele mai importante realizări au fost construirea rețelei naționale de fibră optică, în tehnologie OPGW, finalizată în 2009, achiziția Nova Power & Gas în 2007 și achiziția Netcity, în 2017, proiect cu care ne mândrim și despre care credem cu tărie că aduce beneficii foarte mari pentru București”, trece în revistă Teofil Mureșan câteva dintre reușitele care au necesitat investiții record. Planurile de viitor sunt chiar mai ambițioase decât proiectele aflate în derulare. „Ne propunem să ne consolidăm poziția ca unul dintre cei mai importanți jucători din piața de in- frastructură și servicii în infrastructură din România și să transformăm E-INFRA într-un succes regional, ca să demonstrăm încă o dată competitivitatea și capacitatea companiilor românești de a oferi servicii specializate de calitate oriunde în lume”, încheie Teofil Mureșan.

