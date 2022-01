Ford România construiește pentru viitor | Români care dezvoltă România

"Încă de la începutul producției am fost capabili să producem 1 milion de vehicule la fabrica noastră din Craiova. Ca record aș putea spune faptul că la fiecare 69 de secunde, 24 de ore din 24, 5 zile pe săptămână producem câte un vehicul FORD", a spus Cristian Prichea, Director General Ford România NSC

FORD Craiova nu e însă doar o familie de 6.000 de angajați, ci și una dintre cele mai performante și tehnologizate fabrici din lume ale constructorului auto și sursa unor premiere mondiale. De doi ani, aici se construiește cel mai vândut model FORD în Europa.

Prin Puma Hybrid, FORD a pus România pe harta lumii în materie de electrificare. Ne-a așezat la masa exclusivistă a țărilor care înțeleg importanța de a construi mașini sigure, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Și care au strategii reale pentru viitor.

"Angajamentul nostru în ceea ce privește electrificarea este cât se poate de puternic. Până în anul 2026, ne propunem ca toate vehiculele noastre să fie capabile de 0 emisii. Asta însemnând că vom comercializa mașini electrice și plug in hibrid, iar până la sfârșitul deceniului toată gama de produse FORD și aici mă refer la autoturisme, vor fi complet electrice. În ceea ce privește vehiculele comerciale acestea vor fi capabile de 0 emisii până în anul 2024, iar estimarea noastră este că până la sfârșitul acestui deceniu, 2 treimi din vehiculele noastre comerciale vor reprezenta vânzări plug in sau electrice", a delarat Cristian Prichea, Director General Ford România NSC.

Craiova dă tonul și în materie de performanță. În Romania se află una dintre cele doar două fabrici din lume unde FORD construiește cel mai premiat motor din istoria sa.

"Acesta este motorul de 1L EcoBoost, care încă de la lansare, din anul 2012, a câștigat 11 premii pentru inovație și eficiență de carburant la concursul International Engine and Power Train of the Year. Debordează de tehnologie, este un motor cât se poate de inovativ. În martie am atins pragul de 1,5 milioane de unități produse la facilitatea noastră din Craiova", a mai declarat Cristian Prichea, Director General Ford România NSC.