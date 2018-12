IRUM- Tractorul românesc își ară propriul drum

E o zi de început de noiembrie neobișnuit de caldă și, în curtea centrului expozițional ROMEXPO din București, zeci de tractoare și utilaje lustruite stau aliniate scânteind în soare. La Târgul INDAGRA, cel mai important eveniment agricol din România, oamenii s-au adunat chiar pe aleea principală să vadă vedeta incontestabilă a acestei ediții. După mai bine de zece ani, în anul centenarului, o companie românească a lansat un tractor agricol românesc.

În jurul tractorului roșu, cu roțile impecabile, agitația sporește de la o oră la alta. Și, atinge apogeul în momentul în care mai mulți domni la costum se apropie să analizeze noul tractor. Însuși ministrul Agriculturii, Petre Daea, însoțit de o delegație de la minister, a venit să vadă minunea: în România avem din nou un producător de tractoare agricole. "Avem o concurență acerbă în lume, de aceea merită să investim în această competiție și să lăsăm culoar deschis celor care, iată, au îndrăznit și au crezut în industria autohtonă”, spune Daea, strângând mâna bărbatului înalt și vizibil emoționat din fața lui. Este Mircea Oltean, director general al companiei IRUM din Reghin, județul Mureș, companie specializată în producția de tractoare forestiere, celebrele TAF-uri. Împreună cu o echipă de ingineri români, Oltean s-a luptat timp de aproape 8 ani ca tradiția să meargă mai departe în construcția de utilaje agricole și România să aibă din nou un tractor gândit și asamblat aici. „Primele intenții de a intra pe piața mașinilor agricole au fost prin anul 2007 când am contribuit cu motorul și ambreiajul la producerea unui prototip împreună cu „Tractorul” Brașov. Dar, după cum știți, treaba cu tractorul s-a terminat repede, s-a închis tot acolo. Și acest proiect a murit. În anul 2010, am reușit să găsim un alt partener puternic în Belarus, pentru că ne-am dat seama că aveam nevoie de cineva care să știe cu adevărat ce se întâmplă în zona agricolă și a utilajelor de profil.” Această colaborare și golul de pe piața românească l-a hotărât că e momentul să înceapă să lucreze la visul de a construi un tractor autohton. „Cu toată modestia, TAGRO poate fi așezat lângă orice utilaj de pe piața mondială. Are performanțe superioare și corespunde celor mai înalte experiențe”, spune cu mândrie Mircea Oltean.

La evenimentul de lansare de la București a venit toată familia Oltean. Andrei Oltean este director de dezvoltare la IRUM și spune că nu putea lipsi. E o zi mare pentru el, pentru afacere și, speră, pentru agricultura românească. „În momentul în care familia noastră a achiziționat acest business, pe lângă dorința de a face o afacere de succes la nivel national și internațional, pe lângă impactul pe care am vrut să-l avem prin angajații noștri în zona Reghinului, ne-am droit enorm să lansăm și să păstrăm în piață un produs al nostru, un produs de origine românească,” spune emoționat Andrei Oltean.

Interesul pe care oamenii îl arată tractorului la târgul INDAGRA este mult peste așteptări și familia Oltean e copleșită. Toți cei prezenți sunt impresionați de design- ul distinct, de raportul calitate-preț, așa că vor să afle cât mai multe informații. „Sunt oameni care vor să plătească avansul pentru a-și rezerva un tractor, am făcut niște liste și o să-i anunțăm. Mai avem de parcurs niște etape necesare și normale în istoricul unui asemenea produs”, explică Mircea Oltean.

Producția propriu-zisă a 200 de tractoare agricole românești va începe în aprilie 2019. Până atunci, TAGRO mai are câteva teste necesare de dat. Pe cele mai grele, le-a trecut deja, la Universitatea din Bologna și la Modena, unde se află cele mai performante laboratoare din Europa, pentru testarea unor astfel de utilaje la condiții extreme, iar procesul de omologare în cadrul Registrului Auto Român Bucureștieste în curs de finalizare.

Mai multe, în revista Români care dezvoltă România, disponibilă de miercuri, 11 decembrie, la chioșcurile de presă împreună cu cotidianul Jurnalul.