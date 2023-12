Medici buni care dezvoltă România

A devenit o obişnuinţă în ultimii ani să auzim despre exodul medicilor români care pleacă spre vestul Europei. E o realitate care cu greu poate fi combătută, dar sunt şi medici care rămân. Adevăraţi profesionişti, cu liste lungi de aşteptare, a căror carte de vizită o reprezintă reuşitele medicale şi pacienţii vindecaţi.

Pe scurt: Români care dezvoltă România. Astăzi vi-l prezentăm pe dr. Claudiu Matei, un AS al neurochirurgiei din România datorită căruia, numai în ultimul deceniu, peste 4.000 de pacienţi s-au întors sănătoşi acasă.

Dr. Claudiu Matei, neurochirurg MedLife Polisano Sibiu: “Am fost fascinat întotdeauna de relaţia care există între creier ca organ şi mintea, gândurile, emoţiile noastre.”

A dobândit tehnici chirurgicale inedite în spitale de renume din Spania, Franţa şi Germania, iar de 10 ani coordonează echipa secţiei de neurochirurgie a spitalului MedLife Polisano din Sibiu având peste 20.000 de consultaţii împreună cu colegii.

Răbdarea, calmul şi căldura cu care le vorbeşte pacienţilor s-au regăsit în fiecare consultaţie şi oricât de mare ar fi durerea, e greu să nu scoată un zâmbet de la cei care îi intră în cabinet. Dar, talentul şi măiestria se văd cel mai bine în sala de operaţii.

Dr. Claudiu Matei, neurochirurg MedLife Polisano Sibiu: “Sunt operaţii pe care le facem pentru a rezeca tumorile cerebrale aflate în zone elocvente, în zona limbajului. Pentru realizarea acestui lucru, pacientul rămâne treaz în timpul operaţiei astfel încât noi să putem proteja aria limbajului.”

“Unde-s mulţi, puterea creşte” o spune dr. Matei vorbind despre echipa sa, dar o parte din secretul unei reuşite ţine şi de performanţa aparatelor medicale, de care nu duce lipsă în cadrul reţelei de servicii medicale private în care îşi desfăşoară activitatea. Excelenţa echipei se împleteşte cu inovaţia MedLife, oferind astfel pacienţilor cea mai bună îngrijire.

Dr. Claudiu Matei, neurochirurg MedLife Polisano Sibiu: “Medicina nu este one man show, am o echipă de care sunt mândru şi pe care am construit-o în cei 10 ani de activitate aici. Tehnologia te ajută să faci incizii mai mici, operaţii minim invazive care presupun o recuperare mai rapidă.”

În cadrul spitalului din Sibiu există mai multe programe filantropice, unul dintre acestea fiind cel legat de malformaţiile sistemului nervos la copii, proiect lansat în urmă cu 8 ani. Motivul?

Dr. Claudiu Matei, neurochirurg MedLife Polisano Sibiu: “Întreaga raţiune existenţială a unui medic este de a-şi vindeca pacienţii. Un medic este un fericit dacă şi pacientul este fericit.”