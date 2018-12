TeraPlast - De la local la internațional în doar 10 ani

Omul de afaceri clujean Dorel Goia este astăzi principalul acționar al Grupului TeraPlast, unul dintre cele mai mari grupuri industriale din România, producător de materiale pentru piața construcțiilor. El a cumpărat primele acțiuni în 2006 și a contribuit semnificativ la creșterea spectaculoasă a companiei cu baza în Sărățel, județul Bistrița-Năsăud.



Goia dezvăluie că, în 2017, evoluția rezultatelor TeraPlast a fost influențată în mare măsură de modul în care s-au mișcat lucrurile în sectorul de infrastructură: ”După avântul din 2014 și 2015, încă din 2016 am simțit un declin în proiectele de infrastructură. Acest lucru s-a reflectat și în performanțele companiei. Astfel încât 2017 a fost un an în ușoară scădere la nivel de rezultate față de 2016.” El mai spune că, pentru a se proteja de astfel de fluctuații din piață, grupul a decis să-și crească independența față de sectorul public. ”Așa că ne-am adaptat politicile și produsele noilor condiții și am acordat o mai mare atenție dinamicii sectoarelor construcțiilor rezidențiale și industriale. Am realizat, de asemenea, investiții ample și ne-am diversificat portofoliul de produse la nivel de grup, astfel că în acest moment produsele noastre sunt mai bine echilibrate între cele trei segmente ale pieței de construcții, oferind o mai mare siguranță acționarilor noștri.” În plus, a fost gestionat eficient procesul de consolidare a noilor business-uri din TeraPlast Group. Ceea ce face ca pentru 2018 să se estimeze o cifră de afaceri consolidată în jur de 800 de milioane de lei.



Dezvoltare permanentă



Pentru 2018, companiile din grupul TeraPlast au avut la dispoziție un buget de investiții de circa nouă milioane de euro. Banii au fost direcționați cu precădere spre echipamente de producție și de laborator. Însă fondurile au fost utilizate și pentru diversificarea producției. Spre exemplu, în urma unei investiții de peste 1,2 milioane de euro, s-a demarat la unitatea TeraSteel din Serbia producția de tablă cutată autoportantă și cea de panouri termoizolante cu vată minerală.

