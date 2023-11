Trecut și viitor, fețele aceluiași diamant | Români care dezvoltă România

Au legat 20.000 de destine cu verighetele şi inelele lor de logodnă. Au creat o tradiție plină de strălucire din picături de infinit. Stil Diamonds este o afacere de familie care s-a șlefuit impecabil în peste trei decenii.

Sunt furnizorii Casei Regale a României și își ancorează creaţiile puternic în viitor, prin bijuterii gândite cu ajutorul inteligenței artificiale.

“Succesul stropilor de infinit pe care reușim să-i transpunem în fiecare bijuterie vine cu multă muncă, cu 32 de ani de experință în spate, cu încercări și multă atenţie la detaliu.”, a spus Oana Groza, Stil Diamonds.

Azi, povestea de dragoste durabilă se scrie cu o nouă generație. "Eu am copilărit prin universul strălucitor al bijuteriilor, de fapt îmi petreceam vacanțele de vară ajutând în magazinele noastre din Râmnicu Vâlcea. Un business de familie vine cu multe provocări, dar și cu multe beneficii. Toţi membrii implicați sunt ghidați de acceași misiune comună şi sunt 24 din 7 disponibili.”, a mai spus Oana Groza.

Oana e medic de profesie și s-a alăturat echipei în urmă cu un an. Colecțiile imaginate de ea au avut mare succes. "Am început cu ce mi-a plăcut cel mai mult, mi am ales partea de creaţie şi design şi mă bucur că au avut încredere în mine."

A înțeles rapid că nestematele afacerii sunt emoţia şi tehnologia, dar şi că oamenii rămân perla coroanei.

"Fără oameni nu am reuși să transpunem nimic în realitate, prin atenţia la detalii, prin toți paşii minuţioşi pe care noi trebuie să-i urmăm, toţi se transpun prin momentul în care îi înmânăm clientului produsul finit.”, mai spune Oana.

Afacerea a ajuns în prezent la 200 de bijutieri şi experţi şi 40 de magazine fizice în 12 orașe din țară. În 2017, Stil Diamonds a primit titlul oficial de furnizor al Casei Regale. Şi tot atunci, au lansat colecţia „Queen's Heart”, un omagiu adus Reginei Maria. "Un colier cu 1529 de diamante şi un safir central de 9 karate.”

Iar viitorul deschide posibilități infinite pentru cei care iubesc diamantele.“Inteligenţa artificială ne permite prelucrarea datelor colectate pentru a oferi cea mai bună experienţă clientului.”, a mai declarat aceasta.

Un meşteşug atât de delicat şi dur în acelaşi timp explică, poate, de ce se spune că diamantele sunt prietenele cele mai bune ale unei femei. Și de ce visează fiecare dintre ele cu ochii dechişi la acel inel care să le fure inima.

"Prin poziția pe care o am, trebuie să mi-l imaginez în fiecare zi şi trebuie să mă şi plictisesc de el și să mi-l reimaginez în fiecare zi.”, a mai adăugat Oana Groza