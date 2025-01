„Arborele prințesei” i-a făcut pe mulți români să piardă bani. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu plantațiile de Paulownia din țara noastră

Sașa Virgil, cultivator român de Paulownia, cunoscut ca „Arborele prințesei”. Sursa foto: Antena 3 CNN

Zece ani le-a trebuit miilor de români care au avut plantaţii de Paulownia, cunoscut ca „Arborele prințesei”, ca să îşi dea seama că au fost păcăliţi. Odată ce arborii au ajuns la maturitate, nu au mai reuşit să îi valorifice în niciun fel.

Sunt mărturii din toată ţara care vorbesc despre faptul că atunci când au cumpărat puieţii, li s-a promis câştig înzecit, fără efort şi cheltuieli suplimentare. Au descoperit însă că, efortul a existat, la fel şi investiţiile ulterioare. Între timp, majoritatea celor care au vândut puieţii sunt de negăsit.

„În 2013 se auzea de o investiție, investesc 5.000 euro și câștigi 30.000 în 3 ani de zile.”, povestește Sașa Virgil, cultivator de Paulownia.

Acesta a fost atras de reclama și promisiunie importatorilor de material săditor care garantau că afacerea este una profitabilă iar copacul minune va crește și se va dezvolta miraculos.

„Am cumpărat puieții. O firmă i-a plantat, am întrebat de întreținere, a spus că nu se întreține, se plantează după 3 ani, se recoltează după câteva săptămâni. Intrând în plantație am văzut că a fost o invazie de buruieni. Zic domnule, nu se poate, trebuie întreținut.”, spune bărbatul.

A cheltuit astfel foarte mulţi bani pentru sisteme de irigaţii şi întreţinerea plantaţiei. Mult mai mult decât aflase de la cei care i-au vândut puieţii. Apoi a venit timpul pentru recoltare.

„Copacii au crescut, sunt frumoși, dar nu m-au căutat nimeni, nu e interesat nimeni de lemn.”, a povestit investitorul, la Antena 3 CNN.

Cel care i-a vândut puieţii spune însă, din contră, că vrea să cumpere.

„Nu ne interesează alt tip de lemn decât ceea ce am comercializat noi pe toată durata de când am înființat plantația. Și business-ul acesta e dezvoltat pe structura că noi avem nevoie de lemn și clientul are nevoie de bani. Deci lucrurile sunt foarte bine echilibrate. Dar dacă cineva v-a spus că are o plantație și noi n-am luat-o, eu nu cred așa ceva, pentru că noi cunoaștem toate plantațiile din toată Europa.”, susține Adrian Neamțu, CEO Paulownia Germany.

„Cred că nu mi-am scos nici investiția, nici investiția nu s-a scos în 2017.”, reclamă cultivatorul.

Problema este că lemnul de paulownia nu este foarte bun pentru mobilă, de exemplu. E folosit la plăci de surf, creioane sau chiar sicrie, în schimb.

„Noi cel puţin nu îl folosim, clar nu îl folosim. Paulownia este un lemn uşor, dar e folosit mai mult în industria de bărci, surfing, plăci, pentru că pluteşte. Ceea ce s-a întâmplat la noi a fost vânzarea foarte masiva a puietului şi a semninţelor de paulownia. Au câştigat foarte bine cei care au făcut treaba asta, au făcut un marketing foarte bun.”, a declarat Răzvan Maier, producător de mobilă.

Unii cultivatori au cheltuit şi 20.000 de euro pentru înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de pawlonia, însă până acum, după mai bine de un deceniu, nu au reuşit să îşi scoată banii.

Cunoscut în România ca "Arborele Prințesei", Paulownia este un copac de esență tare originar din China, având cea mai rapidă creștere din lume.