Ai telefon HUAWEI? Te poți înscrie la concursul de fotografie global, XMAGE Awards 2024. „Este o provocare!”

Din 2017, HUAWEI organizează an de an concursul de fotografie pe smartphone, XMAGE Awards, prin care compania își încurajează fanii să-și demonstreze creativitatea și îndemânarea.

Sursa foto: Cum comunicăm | HUAWEI

Până în prezent, utilizatori din peste 170 de țări și regiuni au intrat în competiție cu aproape 4 milioane de fotografii. Printre ei se numără și doi români, Costin Mocanu și Mihai Antonio Vasile, care ne-au povestit despre experiențele lor. La ediția din acest an, XMAGE Awards 2024, cei doi își pun mari speranțe în rezultatele pe care le vor obține cu ajutorul telefonului de top, HUAWEI Pura 70 Ultra .

HUAWEI XMAGE Awards 2024: sursa de inspirație globală

Competiția HUAWEI XMAGE Awards 2024 a luat startul la începutul lunii mai, iar înscrierile se fac până la data de 15 septembrie 2024. Orice utilizator de telefoane HUAWEI se poate înscrie cu maximum 30 de fotografii și încerca să câștige unul dintre cele 64 de premii. Cele mai mari recompense sunt cele 3 fonduri de creație în valoare de 10.000 USD. Există 8 categorii de concurs: Moments, Faces, So Far So Close, Style, Hello Life, Focus x Time, Action, Art & Fashion. Juriul este alcătuit din profesioniști din lumea fotografiei, printre care Chen Xiaobo (vicepreședinte al fotografilor din China), Keith Ladzinski (fotograf National Geographic nominalizat la Premiile Emmy), James Perolls (fotograf de modă) sau Li Changzhu (Huawei Consumer Business Group).

„Experiența mea la competițiile XMAGE a fost extraordinară. Am participat prima dată acum

vreo 7 ani și am câștigat 3 premii, pentru cea mai bună fotografie urbană și cele mai bune

portrete. Entuziasmat fiind și bucurându-mă de inovațiile camerelor de pe telefoanele HUAWEI, m-am înscris și în anii următori unde am câștigat încă 7 premii. Fiecare ediție mi-a oferit noi

oportunități de învățare și dezvoltare. În același timp m-au împins să devin mai creativ și mai încrezător în viziunea mea fotografică”, spune Costin Mocanu.

„Sunset Waves” - Fotografie câștigătoare la categoria „Sport” realizată de Costin Mocanu cu HUAWEI P40 Pro la ediția din 2022

Mihai Antonio Vasile se mândrește cu un loc 2 în categoria Faces, obținut în 2020, din peste un milion de înscrieri. Anul acesta fotograful își pune mari speranțe în rezultatele pe care le va obține cu ajutorul flagship-ului HUAWEI Pura 70 Ultra.

„Camerele telefoanelor HUAWEI mă surprind tot mai mult în fiecare an. Am avut mereu norocul să dețin cele mai bune modele și am observat clar evoluția camerelor foto. HUAWEI Pura 70 Ultra este pentru mine deja aparatul foto perfect de buzunar. Modurile Super Tele, Diafragmă și Macro sunt cele care mă încântă cel mai mult. Cu ajutorul noului mod Instantaneu pot să fotografiez acum acțiunea cu și mai multă ușurință atunci cand am nevoie”, spune Mihai Antonio Vasile.

„Locked” - Fotografie câștigătoare la categoria „Faces” realizată de Mihai Antonio Vasile cu HUAWEI P40 Pro la ediția din 2020

HUAWEI Pura 70 Ultra, regele fotografiei pe mobil

În acest an, seriile P de la HUAWEI au devenit Seria Pura 70. Cele trei modele, HUAWEI Pura 70, 70 Pro și 70 Ultra, reprezintă o declarație de stil, datorită noului design și oferă cele mai bune experiențe fotografie pe mobil. În urma testelor DXOMARK, organizație de renume la nivel mondial, HUAWEI Pura 70 Ultra a fost desemnat regele fotografiei pe mobil, cu un scor record de 163 de puncte.

„Senzorul și camera de pe HUAWEI Pura 70 Ultra fac o pereche impresionantă. Claritatea și detaliile sunt de invidiat, iar randarea culorilor este cea mai buna pe care am văzut-o până acum pe orice cameră. Funcțiile avansate și versatilitatea camerei o fac ideală pentru orice tip de fotografie. Am intrat în era în care telefoanele mobile fac competiție directă cu camerele profesionale”, este concluzia la care a ajuns fotograful Costin Mocanu, după ce a folosit telefonul.

Atât el, cât și Mihai Antonio Vasile se vor înscrie la competiția HUAWEI XMAGE Awards 2024 și au mare încredere în rezultatele pe care le vor obține.

Costin Mocanu: „În această ediție, intenționez să explorez mai multe tehnici, printre care cea de fotografiere nocturnă, cu timp de expunere prelungit, dar și pe cea sportivă. Sunt o mulțime de funcții pe care HUAWEI Pura 70 Ultra ți le pune la dispoziție pentru a captura momente într-un mod cât mai creativ.”

Mihai Antonio Vasile: „Este o provocare. Voi încerca iarăși să obțin imagini simple, dar de impact. Cu HUAWEI Pura 70 Ultra și noile funcții foto cred că pot să obțin rezultate și mai interesante și, de ce nu, să depășesc performanța din 2020, când am terminat pe locul 2 la o categorie”.

Oferte speciale pentru Seria HUAWEI Pura 70

Telefoanele din Seria HUAWEI Pura 70 sunt disponibile în România la următoarele prețuri recomandate de vânzare:

● HUAWEI Pura 70 Ultra 16GB + 512GB – 7.499 lei

● HUAWEI Pura 70 Pro 12GB + 512GB – 5.999 lei

● HUAWEI Pura 70 12GB + 256GB – 4.999 lei

La achiziția oricăruia dintre modele până la data de 30 iunie 2024 de pe HUAWEI Store , utilizatorii beneficiază de următoarele cadouri și avantaje: