Banca Transilvania sărbătorește cei 30 de ani de existență cu rezultate de excepție și noi achiziții | Sursă foto: BT

O singură sucursală, o echipă de 13 persoane și 46 de fondatori care au asigurat împreună un capital de 2 milioane de dolari. Așa arăta Banca Transilvania la momentul lansării, în anul 1994. au urmat trei decenii de creștere accelerată pe parcursul cărora banca clujeană a devenit nu doar lider al pieței românești, ci și cel mai mare grup financiar din Europa de sud-est. Cele mai recente tranzacții care au darul de a consolida poziția de top pe piața financiară regională sunt achizițiile OTP Bank România și BRD Pensii.

În ultimii 30 de ani, România a trecut printr-o transformare profundă. De la o țară subdezvoltată, cu o economie falimentară, România este astăzi un membru important al Uniunii Europene, cu o economie solidă, jucând chiar rolul de motor regional de creștere. Toate aceste evoluții au fost susținute de sistemul bancar local, în care Banca Transilvania ocupă un loc de frunte.

Dezvoltare susținută

În România anului 1994 democrația era într-un stadiu incipient, investițiile străine se lăsau așteptate, iar capitalul românesc abia începea să prindă contur. În acest context, construcția Băncii Transilvania nu doar a umplut o nevoie în piață, ci a conferit încredere mediului de afaceri. De aceea, dezvoltarea a fost din primul moment una fulminantă. În primul an de la lansare, banca ajunsese la cinci sucursale deschise și la circa 15.000 de clienți. Reinvestirea profitului a fost una dintre strategiile de business care au asigurat succesul, în primele două decenii de activitate banca acordând acționarilor dividende doar în doi ani. De asemenea, a contat și spiritul antreprenorial imprimat de fondatori, care s-a manifestat și prin curajul de a face pasul spre piața de capital, Banca Transilvania fiind prima bancă listată la Bursa de Valori București. Listarea a oferit oportunități: s-au atras resurse care au creat o infrastructură de top și s-a depășit pragul de 53.000 de acționari. Toate acestea se văd și în evoluția acțiunilor. De exemplu, doar de la începutul lui 2024 acţiunile s-au apreciat cu 35%. Spre comparaţie, indicele BET a urcat cu 18%.

BT, partener pentru dezvoltare

Încrederea investitorilor vine și datorită unor rezultate financiare de excepție înregistrate an de an. De exemplu, profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a crescut cu 20% în 2023 comparativ cu anul anterior, până la 2,98 miliarde de lei. Activele Grupului Financiar BT au trecut, la finalul anului trecut, de 169,2 miliarde de lei, creditele au crescut până la 75,6 miliarde de lei, iar depozitele clienţilor au ajuns la 138,1 miliarde de lei. Trendul s-a păstrat și în primul trimestru din 2024, profitul net consolidat al Grupului BT fiind de 1.132,4 milioane de lei, cu 35% mai mare față de cel din primul trimestru al anului 2023. De asemenea, activele au ajuns la 176 de miliarde de lei, iar nivelul creditelor nete, la 77,1 miliarde de lei. „Începutul anului este încurajator și ne arată că suntem în grafic cu îndeplinirea obiectivelor noastre pentru prima parte din 2024. Ne concentrăm pe creșterea volumelor, a numărului de clienți, pe atragerea de business pe toate segmentele pe care operăm, dar și pe consolidarea companiilor din Grupul Banca Transilvania. Creștem astfel bilanțul și anvergura Grupului BT, contribuind semnificativ la bancarizarea românilor”, a declarat Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Achiziții de top

În luna februarie, Banca Transilvania a achiziţionat acţiunile OTP Bank România, precum şi ale altor companii din Grupul OTP România, inclusiv OTP Asset Management SAI şi OTP Leasing România IFN. Preţul total al tranzacţiei s-a ridicat la 347,5 milioane de euro. „Pentru Grupul Banca Transilvania, achiziția afacerii OTP Group în România este o oportunitate de a ne întări poziția de lider pe piață și de a contribui la consolidarea pieței bancare din România. Continuăm planurile noastre ambițioase pentru creșterea organică a băncii, cu menținerea interesului pentru viitoare oportunități de achiziții. Mulțumim echipei OTP Group pentru ceea ce a construit în țara noastră și pentru discuțiile pragmatice, care au dus la rezultate pozitive”, a declarat în momentul anunțării tranzacției Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania. Nici nu s-au obținut toate aprobările din partea autorităţilor, iar Grupul a anunțat o altă achiziție spectacuolasă: a ajuns la un acord cu Grupul BRD pentru cumpărarea BRD Pensii, implicată în domeniul pensiilor private obligatorii (Pilonul II) şi al celor facultative (Pilonul III). Grupul Banca Transilvania este prezent pe piaţa pensiilor facultative din 2019 și are circa 57.000 de clienți, iar fondul de pensii administrat de BRD Pensii are peste jumătate de milion de clienți. La 31 decembrie 2023, valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat BRD Pensii era de peste un miliard de euro. Tranzacția este un important pas strategic care vine să completeze filosofia de dezvoltare. Grupul achiziționase anterior Volksbank România (2015), Bancpost (2018) și Idea::Bank (2021). Aceasta din urmă a devenit Salt Bank, prima bancă 100% digitală „made in Romania”. Lansată în aprilie 2024, Salt Bank a ajuns să aibă peste 215.000 de clienți.