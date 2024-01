Antena 3 CNN › Economic › Conținut plătit › Conferința “Cybersecurity and military artificial intelligence. New legal challenges and resilience perspectives” organizată cu susținerea Programului de diplomație publică al NATO Conferința “Cybersecurity and military artificial intelligence. New legal challenges and resilience perspectives” organizată cu susținerea Programului de diplomație publică al NATO

Asociația de Drept și Științe Administrative și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu susținerea Programului de diplomație publică al NATO, organizează conferința Cybersecurity and military artificial intelligence. New legal challenges and resilience perspectives

de Georgiana Adam 24 Ian 2024 • 10:00