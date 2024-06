De ce este importantă geriatria în planul de îngrijire al bătrânilor: 5 avantaje

Sursa foto: DWF

Geriatria, specialitatea medicală dedicată exclusiv nevoilor complexe ale persoanelor în vârstă, este un pilon fundamental în planul de îngrijire al bătrânilor. Aceasta nu doar că abordează afecțiunile specifice vârstei a treia cu o înțelegere profundă și o atenție meticuloasă, dar oferă și o serie de avantaje. Printre acestea se află:

1. Este parte din îngrijirea multidisciplinară

Geriatria este o specialitate medicală care se ocupă cu prevenirea, diagnosticul, tratamentul și îngrijirea problemelor de sănătate specific vârstnicilor. Îngrijirea bătrânilor nu se limitează la această specialitate, ci necesită o abordare multidisciplinară, ce implică colaborare cu medici din alte specialități, precum gerontologie , cardiologie, neurologie, psihiatrie, ortopedie etc.



Aceasta intersecție cu alte specialități medicale asigură o îngrijire completă, deoarece persoanele în vârstă sunt adesea afectate de mai multe condiții medicale simultan. Abordarea multidisciplinară permite crearea unui plan de îngrijire optim pentru bătrâni.



Colaborarea cu specialiști din diverse domenii medicale asigură un schimb de informații și expertiză care conduce la o înțelegere mai bună a nevoilor specifice ale pacientului și la identificarea celei mai bune strategii de tratament.

2. Are rol în prevenirea și managementul afecțiunilor

Geriatria, ca disciplină medicală, are o importanță majoră în identificarea precoce a bolilor. Unul dintre cele mai importante avantaje ale acesteia este capacitatea de a recunoaște semnele timpurii ale afecțiunilor specifice vârstei înaintate. Aceasta permite un diagnostic precoce și, prin urmare, un tratament adecvat.



Pe lângă tratarea problemelor de sănătate existente, geriatria se concentrează și pe prevenirea lor. Aceasta presupune educarea pacienților despre stiluri de viață sănătoase, despre importanța vaccinărilor și a controalelor regulate.



În ceea ce privește managementul afecțiunilor cronice, geriatria își demonstrează din nou valoarea. Aceasta joaca un rol vital in gestionarea bolilor cronice cum ar fi diabetul, hipertensiunea arteriala, boli de inima etc. Acest lucru presupune monitorizarea simptomelor, ajustarea tratamentelor și asigurarea că pacienții respectă regimul de tratament.

3. Ajută la optimizarea medicamentelor

Prin experiența acumulată, specialiștii geriatri pot ajusta tratamentul medicamentos, luând în considerare particularitățile organismului vârstnicilor și coexistența mai multor afecțiuni și revizuind periodic medicația.



Persoanele în vârstă pot utiliza concomitent mai multe medicamente, iar o revizuire regulată a terapiei medicamentoase poate preveni interacțiunile nedorite între medicamente și poate asigura că pacienții primesc doza optimă.



În contextul geriatric, efectele adverse și interacțiunile medicamentoase sunt deosebit de relevante. Vârstnicii sunt mai susceptibili la acestea din cauza unor modificări fiziologice asociate îmbătrânirii. Prin urmare, în geriatrie, este necesar să se acorde o atenție sporită acestor aspecte și să se ia măsuri pentru a le preveni sau a le gestiona.

4. Promovează independența vârstnicilor

Geriatria promovează independența vârstnicilor, un aspect deosebit de important pentru menținerea calității vieții în timpul îmbătrânirii. Prima etapă în acest proces este evaluarea și monitorizarea abilităților fizice și mintale ale pacienților. Medicul geriatru are rolul de a evalua aceste abilități pentru a determina în ce măsură pacientul poate fi independent. Un plan de îngrijire este apoi elaborat, având ca scop menținerea sau recuperarea autonomiei pacientului, în funcție de specificul persoanei.



Promovarea unei vieți active este un alt element central în îmbunătățirea și menținerea independenței vârstnicilor. Activitățile fizice, sociale și mintale pot avea efecte pozitive asupra sănătății generale, dispoziției, somnului și pot ajuta la prevenirea declinului cognitiv.



Adaptarea mediului de viață este o altă măsură necesară pentru a asigura confortul și siguranța pacienților în vârstă, iar geriatria prezintă avantajul de a se axa și pe acest aspect. Modificările pot include instalarea de bare de susținere, ridicătoare de scaun, iluminat adecvat și înlăturarea obstacolelor care pot determina accidente.

5. Susține îmbunătățirea calității vieții

Geriatria, ca ramură medicală de specialitate, pune un accent mare pe abordarea holistică a îngrijirii vârstnicilor. Această abordare nu se concentrează doar pe tratamentul medical al bolilor, ci ia în calcul întregul spectru al nevoilor individuale ale unei persoane în vârstă.



Aspectele fizice, emoționale, sociale și mintale sunt toate luate în considerare în îngrijirea geriatrică. De exemplu, un geriatru nu se va limita la controlul tensiunii arteriale a unui pacient.

El va lua în considerare și modul în care acest factor afectează starea generală a pacientului, inclusiv starea sa de spirit, capacitatea de a se îngriji și calitatea vieții.

Integrarea geriatriei în planul de îngrijire a bătrânilor asigură o abordare cuprinzătoare și mai eficientă, care respectă demnitatea și îmbunătățește calitatea vieții acestora. Este o specialitate care recunoaște unicitatea fiecărui senior și se străduiește să ofere cele mai bune soluții pentru provocările specifice ale acestei etape a vieții.